El titular de la Asociación de Taxistas Independientes, Mario Cesca, se reunió hoy con la edila radical María Eugenia Schmuk, quien tiene previsto presentar un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal para regular las aplicaciones que se usan para el servicio de transporte de pasajeros, como Easy Taxi y Uber , y que ha proliferado en el país y en el mundo.

"Recién terminó de hablar con la concejal Schmuck y aclaramos todas las dudas", comentó Cesca, en relación con la reunión que mantuvo con la concejala, quien declaró que le parecía "interesante" que Uber desembarque en la ciudad de Rosario, y agregó: "Quedamos en que vamos a mejorar la ordenanza del taxi para mejorar el taxi, lo que me parece bárbaro".

Cesca admitió que la controversia que desataron los elogios que le hizo Schmuck a Uber también es responsabilidad de los taxistas. "Quizás esta polémica también ha sido culpa nuestra, porque vamos al Concejo cuando hay un aumento de tarifa y después no vamos más", admitió el dirigente y reconoció que la ordenanza que regula el servicio demanda un actualización más allá del precio.

No obstante, aseguró que darle lugar a servicios como el de Uber no solo van en contra de los taxistas y remiseros sino del trabajo en general. "La uberización de la economía tiende a destruir las fuentes de trabajo y a generar una precarización laboral, no solamente de los choferes sino de los titulares de los autos", explicó Cesca.

Desde su punto de vista, Uber lo que busca es "sacar del monopolio del Estado a un monopolio privado de la precarización total del servicio", pero aclaró que no va a presionar a los concejales para que desistan de regular las aplicaciones, porque "tienen todo el derecho del mundo si quieren votar una ordenanza en contra de los taxis, para esos fueron votados".

"Lo que tiene que quedar claro es que votar a favor de Uber es votar a favor de la precariedad laboral de los trabajadores", enfatizó Cesca, y agregó: "Nosotros tenemos el mejor sistema de taxi no solo del país sino de Latinoamérica. La tecnología que trae esta empresa contra lo que tenemos nosotros es nada, no sé cuál es la innovación que va a traer".

"Queremos apoyar a la intendenta, porque en realidad el monopolio del servicio de taxis es de la Municipalidad y no de los taxistas"

La preocupación de los taxistas quedó plasmanda hoy en la decisión conjunta que tomaron peones y dueños de taxis, quienes acordaron llevar adelante una marcha el miércoles próximo en contra de la llegada de Uber a Rosario. Concentrarán a las 9 en Cochabamba y Oroño y de ahí se encaminarán por avenida Pellegrini hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

"No le vamos a hacer una protesta a la intendenta", aclaró Cesca, en relación con la reunión que le van a pedir a la titular del Ejecutivo municipal, Mónica Fein. De hecho, fue ella quien aseguró que la legislación vigente no permite que se instale un servicio como el de Uber en Rosario. "No tiene regulación ni control", señaló contundente Fein, y dio por cerrado el tema.





"Queremos apoyar lo que ella ha dicho, porque en realidad el monopolio del servicio de taxis es de la Municipalidad y no de los taxistas", insistió Cesca, y agregó: "Es así para defender al usuario y no al taxista, porque tiene que garantizar continuidad, regularidad, frecuencia, tipo de vehículos, legislación sobre cuáles tienen que ser las condiciones para manejar un taxi".

Finalmente, Cesca volvió a la carga contra Uber y lo hizo lanzando una dura crítica contra la política económica del gobierno nacional. "Desde la crisis de las Lebacs y el dólar, se ha caído a pedazos la economía y a nosotros se nos están cayendo el trabajo a pedazos sin Uber, imaginate si Uber llegara a venir...", disparó.