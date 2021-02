NUEVOS HÁBITOS. La crisis sanitaria incrementó el consumo on line de todo tipo de productos.

El comienzo de la crisis sanitaria, allá por marzo del año pasado, cambio drásticamente los hábitos de la vida cotidiana. La pandemia del Covid-19 modificó las formas de consumo volcándolas al mundo digital por lo que se incrementaron las compras on line y el uso de tarjetas de créditos. Accesible y despersonalizado, el mundo de las compras por internet no fue ajeno a los conflictos. Lejos de disminuir, el año pasado los reclamos en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor se incrementaron un 56 por ciento. Eso sí: los motivos de las quejas no fueron los mismos que años anteriores.