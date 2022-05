Los choferes van al paro por 72 horas: no habrá colectivos martes, jueves y viernes

Las negociaciones paritarias fracasaron. El miércoles el servicio será normal para no afectar el censo nacional. La medida de fuerza no afecta a los micros de larga distancia

Los choferes del transporte urbano de pasajeros ratificaron el paro por 72 horas que comenzará a la cero hora de este martes y que seguirá el jueves y viernes (el miércoles el servicio será normal para no afectar el censo nacional). La medida es consecuencia del fracaso de las paritarias que buscaban obtener un aumento salarial que equipare las remuneraciones de los colectiveros del interior del país con sus colegas porteños. La huelga se realizará este martes, el jueves y el viernes en los servicios urbanos e interurbanos de media distancia, pero no afectará a los de larga distancia nacional.

Esto implica que en todo el interior del país no habrá servicio de colectivos por 72 horas "ante la negativa de los empresarios que aducen que no les alcanza el dinero, que las provincias no participan como ellos quisieran y que los subsidios nacionales son escasos. Parece que a los empresarios les interesan muy poco los habitantes de este país, menos los de Capital Federal", subrayó el gremialista.

Del encuentro participó el secretario de Transporte santafesino y presidente del Comité Federal de Transporte (Cofetra) Osvalo Miatello, quien anticipó al termino de la reunión paritaria que no se pudo destrabar el conflicto.

"Más allá de lo que expresen los empresarios nunca plasman su voluntad en un acta, no hay gesto de buena voluntad, y se tiran la pelota entre todos. En el medio quedamos los trabajadores del volante y los usuario del transporte", insistió Copello para ratificar que la medida alcanza los servicios urbanos e interurbanos de media distancia, pero no afectará los de larga distancia.

Luego de varios cuartos intermedios en las negociaciones, el dictado de una conciliación obligatoria incluso con una prórroga hasta este lunes, el plan de lucha está en marcha. "Pedimos disculpas a la gente porque los choferes estuvimos hasta último momento tratando de arribar a una solución, y atendiendo la situación particular del Censo 2022 tomamos esta decisión", señaló el titular de UTA Rosario.

Como el Fernet

Apelando a una metáfora de la bebida más popular de la Argentina, Copello explicó que hay dos cuestiones: "La intransigencia empresaria que se acostumbró a vivir de subsidios y la parte política que no pueden afrontar más tarifa por razones socioeconómicas. Pero los choferes no podemos afrontar este problema con la inflación que todos padecemos y afecta nuestro salario. El problema del transporte tiene porcentajes como el Fernet: 70 por ciento económico y 30 por ciento político".

La discusión paritaria había comenzado a partir de las 15 de este lunes, luego de la prórroga a la conciliación obligatoria dictada hace 15 días atrás por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que congeló el paro de la semana pasada y le puso un paraguas hasta este lunes. Sin embargo, culminada esta conciliación las partes volvieron a reunirse en un clima áspero que podría desembocar en las medidas de fuerza ya anunciadas.

En un comunicado del viernes pasado, la Federación Argentina de Transportistas de Pasajeroes (Fatap) y tras un encuentro con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich se planteó la preocupación en torno a la mesa paritaria con UTA a nivel nacional.

Según los empresarios, el impacto de la nueva pauta salarial sería de 14.000 millones de pesos para el interior del país, y de no ser acompañados con nuevos subsidios nacionales, esos fondos deberían provenir de las empresas o de los Estados provinciales.

"Si bien desde Nación se ratificó el compromiso de establecer un fondo de 46.000 millones de pesos para el interior en 2022, los subsidios para todas las jurisdicciones apenas representan el 15 por ciento del total, mientras que el restante 85 por ciento se destina al AMBA. Eso hace que tanto los gobiernos provinciales como las empresas del interior del país cuenten con muchos menos recursos para hacer frente a los nuevos acuerdos salariales", advirtieron previo al encuentro paritario.

El gremio, por su parte, dejó trascender que más allá de la desigualdad que existe a la hora del reparto de subsidios, en el que las ciudades del interior del país se ven muy perjudicadas con relación a Buenos Aires, quiere una respuesta más contundentes de los Estados provinciales y municipal para resolver el conflicto. “No vamos a subsidiar al sistema de transporte con nuestros salarios”, afirmó por entonces el líder de la UTA Rosario.