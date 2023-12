Leve retroceso de las ventas de Navidad en Rosario con relación a las de 2022

El movimiento durante diciembre no fue ostensible en la mayoría de los rubros . Todo se concentró en los últimos días. E incluso algunos comentaron que desde la Noche de Peatonales, que se realizó este jueves, se percibió un aumento de la circulación. A la espera de datos oficiales, desde la Asociación Empresaria estimaban que seguramente sea un saldo negativo respecto del 2022, que ya no había sido tan bueno .

La segunda forma de pago fue con tarjeta de crédito y en cuotas, redondeando un 82% de las ventas en plástico junto con la mencionada anteriormente. El otro 18% fueron en efectivo y créditos. Con respecto a los rubros que se movieron más, mencionó "toda la línea de playa, remeras, shorts, ojotas, y también los clubes de fútbol, se movió mucho Central y Newell's".

Juan "Coco" Benzi, de la Cámara de Jugueteros de Rosario, comentó que las compras de este domingo 24 en el centro (se abrió hasta las 14 horas) "no fue nada espectacular", aunque el viernes 23 "se vendió bien", y un poco menos durante la semana. "Las expectativas fueron más o menos cumplidas, un poco igual acompañando la inflación, no va a ser mucho más que el año pasado. No hemos avanzado mucho, la situación no ha sido buena", analizó.

Ahora, el sector aguarda por el Día de Reyes, que para el rubro es importante: "Después habrá que seguir para adelante. Las expectativas para el año que viene son que seguramente no va a ser fácil, pero tenemos que tener la esperanza que todo pueda mejorar", remarcó.

"Las ventas navideñas comenzaron recién la última semana, a diferencia de otros años que el espíritu de regalar y regalarse se veía reflejado a lo largo de todo el mes. Y notamos que hubo una caída respecto del 2022, pero no estrepitosa", explicó Begoña Amatriain, presidenta de la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario.

Para la referente, esa tendencia "se viene sosteniendo durante todo el año, ya que en ningún caso la facturación alcanzó los números de años anteriores teniendo en cuenta la inflación. Eso en lo que respecta a indumentaria específicamente, pero en general se repite en el resto de los rubros", agregó.

Miguel Rucco, del paseo comercial calle San Luis, dijo que las ventas "estuvieron bien" en relación a lo que se venía dando, y marcó que los clientes esperaron hasta último momento para hacer las compras. Además, coincidió en que aprovecharon mucho los descuentos con tarjetas según el banco o por pago contado.

"En unidades físicas, en relación al año pasado obviamente se vendió un poco menos, pero similar. Sin embargo, en calle San Luis en tiempos de crisis surgen las oportunidades, porque brindamos la posibilidad real de hacer regalos a mejor precio. La gente viene a buscar eso, y hay un rango para todos los bolsillos", subrayó.