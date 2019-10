La Universidad Nacional de Rosario (UNR) participará por primera vez en su historia de la Liga Universitaria de Deportes Electrónicos. Además, alojará las finales presenciales entre las facultades, el 23 de noviembre, y de toda la provincia, el 24 de noviembre, ambas a disputarse en el gimnasio de la institución.

El director de Educación Física de la UNR, Sebastián Palomeque, indicó a LaCapital que decidieron apoyar esta nueva modalidad de actividades porque son conscientes del avance de los E-Sports (como se conocen más comúnmente a los deportes electrónicos) entre los estudiantes.

"Es el primer año que lo sumamos. Nos parece importante porque es una actividad que los estudiantes realizan, y si ellos la disfrutan, se entretienen y nosotros podemos acompañar en este proceso, está bueno sumarlo. Es tan válido como otras actividades que se practican", manifestó.

Sobre las instancias previas a la gran final entre las facultades de la UNR y la misma final provincial, que se disputarán en el gimnasio que posee la universidad, Palomeque contó: "La instancia de participación es, primero, interuniversitaria y online. Las instancias finales, con los finalistas de cada facultad, se desarrollarán de manera presencial en el gimnasio de la facultad (Moreno 460), donde se van a montar computadoras y todos los equipos para que la final se juegue presencial".

Las inscripciones finalizaron el domingo. En ellas, los requisitos principales para los estudiantes que quisieran participar eran indicar a qué facultad pertenecían y ser alumnos regulares de esas instituciones.

Si bien al momento de anotarse no se constata este punto, si el estudiante no es regular, se anota igual y pasa de fase, al momento de la instancia presencial no podrá certificar este paso y quedará descalificado.

"Si bien no hay un control físico sobre este punto, es algo que después salta en la instancia final. Si alguien se anotó, no es estudiante y clasificó a la final, cuando llegue ahí no va a poder jugar porque no va a tener certificado", explicó el directivo de la UNR.

Los juegos habilitados para que se anoten los estudiantes fueron League of Legens, Fifa19, Clash Royale, Counter Strike GO y Rocket League.

Esta será la segunda edición de la Liga Universitaria de Deportes Electrónicos, organizada por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (Deva) junto a la Confederación Federal de Deportes de Argentina (Condepa).

El año pasado participaron 42 universidades y para este año estarán representadas siete regiones del país. En la región centro, además de la UNR, participarán la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad Abierta Interamericana, todas las seccionales de la Universidad Tecnológica Nacional y algunos terciarios de la provincia.

Al respecto, el representante de Deva para la región centro (conformada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), Sergio Guiñazú, contó: "Los ganadores que salgan de la instancia final quedan a la espera de las otras seccionales. La final nacional se jugará el año que viene, en Buenos Aires, en las sedes de la Uade y en el Esportsland, que queda en el Parque de la Costa.