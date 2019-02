El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, calificó de "excesivas" las medidas de fuerza que por estas horas debaten los maestros santafesinos, en su mayoría se manifestaron en desacuerdo con la oferta del gobierno de la provincia de mantener la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación, realizada en el marco de la paritaria docente.

"Plantear 48 horas, 72 horas de parto, como por ahí se está hablando, me parece que es mucho para un gobierno como el santafesino que hizo un gran esfuerzo en 2018 y lo sigue haciendo en estos primeros meses de 2019 para mantener actualizados los sueldos de los trabajadores estatales", enfatizó Farías hoy en declaraciones a "Zysman830", ue se emite por La Ocho.

Farías no descartó que se pudiera proponer pagar una suma fija, sumada a la actualización automática por la inflación que se le ofertó a los gremios docentes y que descartaron. No obstante, advirtió que la idea es no continuar con las negociaciones paritarias en el marco de un plan de lucha que retrase el inicio del ciclo lectivo.

"La discusión del salario y de los incrementos que se piden se puede dar sin necesidad de medidas de fuerza que además parecen excesivas"

"Nosotros no dejamos de evaluar ninguna alternativa, somos un gobierno que ha dado sobradas muestras de capacidad de apertura al diálogo, no descartamos el análisis de ninguna propuesta, lo que sí pedimos es que no lo hagamos en el marco de medidas de fuerza que creemos que no se justifica y que tengamos en cuenta que hay que cuidar los recursos provinciales", señaló.

"En primer lugar hay un conflicto nacional latente y los gremios ya han adelantado el no inicio de clases, el establecimiento de medidas de fuerza para la semana que viene para todo el país y por supuesto la provincia de Santa Fe no escapa a esa situación", indicó Farías, y añadió: "La decisión de los gremios locales que por estas horas estaría decidiendo lo mismo".

En ese sentido, afirmó: "La verdad para nosotros no es un tema menor, es un tema muy delicado, muy importante para todos los ciudadanos, y realmente nosotros consideramos que hay espacio para dar estas discusiones alrededor de la discusión del salario y de los incrementos que se piden, sin necesidad de medidas de fuerza que además parecen excesivas".

salario.JPG



Farías negó que el gobierno provincial haga una nueva oferta para intentar destrabar el paro de los maestros. "Nosotros hemos planteado sobre la base del nivel de actualización que tienen los sueldos estatales mantener la cláusula gatillo que permitió que los salarios no han perdido el poder adquisitivo en 2018, una excepción en la Argentina", explicó.

"Los salarios públicos y privados han perdido entre un 15 y un 20 por ciento ante la inflación según el rubro o el sector de que se trate, esto no ha sucedido con los salarios de la administración pública de la provincia -añadió-. Frente a eso nuestra oferta hoy es el sostenimiento de la cláusula gatillo, que ha sido lo más importante de la política salarial del 2018".



Asimismo, advirtió: "Nosotros estamos haciendo un planteo que le exige a la provincia un gran esfuerzo, salvo que se quiera volver a las paritarias tradicionales, donde no había un índice de actualización automática y en realidad se discutía si tratábamos de acertar, entre comillas, cuál iba a ser la inflación del año y se proponía un porcentaje para el año".

"A nosotros nos parece que, con la inestabilidad que se ha dado en estos años, lo más efectivo es aplicar una clásula de actualización con las variaciones de la inflación", insistió el funcionario provincial, quien ratificó su convicción en relación a que la administración está realizando un "gran esfuerzo" para sostener el nivel adquisitivo de los salarios estatales.

"Los salarios de los trabajadores santafesinos desde julio de 2018 a la fecha se incrementaron un 30 por ciento, aplicar un porcentaje más una actualización automática significa que los salarios estén por encima de la inflación, algo que yo entiendo es razonable como pedido, pero no creemos que este año se pueda lograr", destalló Farías.