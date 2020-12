En efecto, realizarse un hisopado en un laboratorio de manera privada en Rosario tiene hoy un costo que oscila en los 5.550 pesos.

Mussi detalló también que "mucha gente tiene temores ante la posibilidad de reunirse con sus familiares en las fiestas y quiere tener cierta seguridad de que no está contagiado, una seguridad que no es tal, pero hay una idea instalada de que el hisopado da seguridad", indicó. Es más, los profesionales hicieron hincapié en la necesidad de extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, ya que si no se toman los recaudos, esa posibilidad es altamente factible de existir algún asintomático.

Rápidos y PCR

Hoy en el Hospital Carrasco se están haciendo dos tipos de hisopados: test rápido de antígenos, que tiene el resultado en 45 minutos y la PCR, que demora entre 24 y 48 horas para conocer el resultado. "En la PCR algunos pueden demorar más porque son resultados no priorizables. Es decir, si tenemos un personal de salud que se realizó el hisopado, vamos a priorizar que ese resultado esté más rápido", dijo Mussi.

Los dos test se hacen al mismo tiempo. Si el de 45 minutos da positivo, la PCR se descarta ya que no es necesario hacerlo. "Estamos haciendo entre 200 y 240 evaluaciones por día, y de ellas derivan cerca de unos 100, 120 hisopados diarios con una positividad baya, del 10 al 15%. Los que no se hisopan son porque no reúnen criterios clínicos para ser hisopados o porque directamente tienen diagnóstico positivo por nexo o porque tienen síntomas como la pérdida del olfato o el gusto", explicó el epidemiólogo.