La Corte declaró inconstitucional la ley de descanso dominical

Más de tres años después de que fue sancionada, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró ayer la inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical. Fue a través del voto del integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Abraham Luis Vargas, quien había sido elegido por sorteo para desempatar las voluntades de los seis miembros del máximo tribunal.

Ahora los supermercados podrán permanecer abiertos sin inconvenientes a partir de este domingo. No obstante, el abogado de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Nicolás Mayoraz, adelantó ayer a La Capital que la entidad presentará un recurso extraordinario federal para habilitar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la cuestión de fondo.

Mayoraz admitió que el desempate del juez Vargas le dejó "un sabor amargo. Esta era una ley demasiado importante como para que la Corte de nuestra provincia no se haya podido expedir y lo haya tenido que hacer un camarista. Sin dudas que esto le quita la importancia que tenía que tener un fallo así", destacó.

En efecto, Vargas fue designado a través de un sorteo para desempatar las voluntades de los seis miembros de la Corte, ya que el presidente, Daniel Erbetta, junto a María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se habían pronunciado a favor de la constitucionalidad de la norma, mientras que Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri lo habían hecho en contra.

La ley en cuestión había determinado el cierre los domingos de los supermercados que superaran los 120 metros cuadrados.

Amparos

El representante legal de los mercantiles destacó que los supermercados llegaron a esta instancia a través de amparos, pero "nunca demostraron fehacientemente haber sufrido un perjuicio desde la aplicación de esta ley. Jamás se presentó una pericia contable que demostrara que sufrían pérdidas por cerrar los domingos, sólo hubo declaraciones sin sustento", aseguró.Mayoraz fue más allá y remarcó que "desde el gremio se había señalado que efectivamente los hábitos de la gente iban a cambiar y quienes no podían hacer las compras los domingos, las iban a hacer otros días de la semana. La debacle que pronosticaron Coto y Carrefour jamás se produjo", subrayó.

Desde el gremio mercantil se recordó que la ley había sido aprobada con gran consenso por parte de la Legislatura, destacaron que ese hecho "no fue menor" y lamentaron la "desprolijidad" con el que la Corte se expidió en la cuestión de fondo.

En cuanto a los plazos procesales, Mayoraz puntualizó que los mercantiles tendrán ahora diez días para presentar el recurso extraordinario, lo que se concretará antes de fin de año. A partir de allí, y feria judicial mediante, la Corte Provincial deberá determinar si lo acepta y habilita que el tema llegue a la Corte Nacional.

Se prevé que ese trámite se estará resolviendo entre febrero y marzo del año próximo. Sólo a partir de allí, si el recurso es admitido, la controvertida ley de descanso dominical santafesina comenzará a ser analizada por los jueces de la Corte nacional.

Cabe recordar que la ley en cuestión fue resistida por los supermercadistas, quienes desde el día de su sanción vinieron librando una dura batalla judicial que les permitió, a partir de algunos amparos, volver a abrir las puertas de sus comercios los domingos.

En cada ciudad de la provincia la ley habilitó a los Concejos municipales a que adhirieran a la norma. En Rosario, la misma generó un arduo debate y contó con la férrea oposición del bloque de Cambiemos, desde donde ayer, conocido el fallo de la Corte, se retomaron los cuestionamientos.

Por medio de un comunicado, el bloque que a partir del 10 de diciembre será el más nutrido en el Concejo Municipal destacó que "con este fallo se confirma que era absurdo que esta ciudad adhiriera a esa norma. Un año y medio de desquicio por un capricho sin justificación", consideraron.

Así las cosas, todo indica ahora que será el máximo Tribunal de la Nación el que finalmente deberá definir la problemática. Mientras tanto, desde este domingo todos los supermercados volverán a estar abiertos.

“Este fallo es muy bueno para la ciudad de Rosario”

El titular de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Edgardo Moschita, celebró ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que declaró la inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical. La entidad había sido una de las primeras voces críticas que se había alzado en contra de la norma.

“Sin dudas que este fallo es muy bueno para Rosario. Una ciudad que desde hace años viene haciendo esfuerzos para posicionarse como un destino turístico, no podía tener el comercio cerrado los días domingos”, subrayó Moschita.

“No se concibe en el siglo XXI que una ciudad turística no tenga actividad comercial los domingos”, puntualizó el referente de la Federación Gremial. Moschita fue más allá y recordó que “en pleno debate en Rosario por la adhesión a la ley, Federación Gremial hizo una encuesta entre los consumidores que arrojó que al 80 por ciento le interesaba que el comercio estuviera abierto los domingos. Esas voces no las tuvieron en cuenta, como tampoco lo hicieron con las de muchos empleados, que cobraban más por trabajar los domingos y vieron reducir sus remuneraciones cuando esta ley entró en vigencia”, aseguró. En tal sentido, calificó como “muy positivo” el voto del camarista que ayer inclinó la balanza hacia el lado de los supermercadistas y destacó que “sin dudas este fallo empieza a solucionar las cosas y pone a todos los comercios en un pie de igualdad, ya que ahora todos podrán abrir sus puertas”.