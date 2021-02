La concejala Norma López rememoró otro caso de violencia de género en Rojas

La concejala dijo que Laura no descarta hablar ahora de su caso tras la tragedia de Ursula, la joven de 18 años asesinada a puñaladas por Matías Ezequiel Martínez, su ex pareja y agente de la policía de Buenos Aires.

Para López, el caso de Laura tuvo "lamentablemente" las mismas características que el de Ursula. "Ambas fueron valientes y denunciaron, pero Laura sobrevivió. Parece que la policía y la fiscalía de Rojas siguen actuando igual: con cero perspectiva de género".

En 2013, la concejala y vicepresidenta del partido Justicialista en Santa Fe dijo que se contactaron desde Buenos Aires con ella y el equipo de profesionales (Mercedes Pagnutti y Natalia Suárez) que trabajan con casos de violencia de género en Rosario y la provincia.

"Nos acercamos a Laura por sororidad y cercanía, la acompañamos para que tuviera seguridad en un refugio y sus hijas pudieran ir a una escuela, la acompañamos a declarar, pero fue todo difícil", dijo López antes de aclarar por qué. "Tuvimos que pedir que se modifique el sistema de refugios para que no dieran a conocer dónde estaba la víctima y pedir que la policía la acompañe a declarar a Pergamino. Pero al llegar a Buenos Aires ya la competencia era de la bonaerense. O sea, hubo que hacer un andamiaje de protección en Santa Fe y en Buenos Aires".

Embed Cuando me enteré del femicidio de #ursulabahillo inmediatamente recordé la posibilidad y el coraje de aquella mujer que huyó con sus hijas y hoy, dan testimonio de vida. #VivasYLibresNosQueremos — Norma López (@NormaLopezSF) February 9, 2021

En el caso de Laura, el agresor se cansó de pegarle cuando iba a buscar a sus hijas. Y ella se cansó de hacer denuncias que nunca se oyeron. El hombre, su ex esposo, era un comerciante.

El caso ocurrido hace ocho años en Rojas "fue muy conmocionante y por suerte terminó bien, Laura y sus hijas hoy están bien. Y nos enseñó mucho, pero parece que no les pasó lo mismo a la policía y Justicia de Rojas", dijo López.

Ultimas horas de la causa

“Estamos muy dolidos con el juez de paz porque desestimó las perimetrales que tenía con mi hija. Tenía 18 denuncias y él la seguía hasta tirarla en una zanja con barro, hasta que me la manoteó, me la subió al auto y me la mató en un descampado”, denunció la madre de Ursula, Patricia Nasutti. Se está investigando si el juez de paz de Rojas, Luciano Callegari, había desestimado las denuncias y el límite perimetral contra el agresor de Ursula, quien hoy será velada en Rojas.