La Asociación de Inquilinos recomienda prorrogar contratos "hasta que se aclare la situación"

Canelli agregó que a partir de la derogación de la ley de alquileres “se sumaron algunos inmuebles” al mercado locativo, pero que todavía falta mucho. Por parte de la Asociación de Inquilinos no hemos hablados con dueños de propiedades ociosas porque no sabemos quiénes son y también porque lógicamente no se contactan con nosotros. Por más que esté el DNU, hay una situación de incertidumbre muy grande. Los propietarios no saben qué contrato hacer o cómo hacerlo. Lo que no sucedió fue la baja en los precios”.

“Los inquilinos estamos indefensos ante esta realidad. No se trata de que dos partes iguales se ponen de acuerdo, como nos quieren hacer ver. Es una imposición y está en el inquilino en aceptarla. Nosotros llamamos a establecer prórrogas hasta que se aclare el panorama, pero algunos no quieren porque no les conviene, y ante esa situación no queda otra que armar las cajas y buscar otra vivienda. Todo es muy difícil porque los sueldos no subieron al nivel de los alquileres. ”.