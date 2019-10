Fuerte explosión de una caldera en un lavadero industrial en la zona sur

Una fuerte explosión en una caldera se registró esta mañana en un lavadero industrial ubicado en Coulin al 1500, en el corazón de barrio Domingo Matheu, en la zona. Pese a la intensidad del estallido y los grandes daños materiales, no se registraron heridos.

El fuerte estruendo sacudió hoy, alrededor de las 6.30, la tranquilidad de los vecinos del lugar. De inmediato, se dio el alerta al 911 y llegaron al lugar personal de bomberos, Litoral Gas y el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

En el momento de la explosión había dos empleados trabajando en la planta alta de la planta. Resultaron ilesos. El estallido provocó daños totales en los equipamientos de la firma. Obras Particulares municipal se encargará de relevar el estado del edificio.

explosión02.jpg

Efectivos de Defensa Civil recorrieron el galpón donde funciona la empresa donde se registró la explosión. Se trata de una firma que se dedica a la esterilización de insumos hospitalarios, que sufrió severos daños que no comprometen la estructura del edificio.

Asimismo, se constató que no hay riesgos para ingresar al lavadero, ya que no la estructura del lugar no está comprometida. Se trata de un edificio nuevo, que fue acondicionado para las tareas que realizaban: esterilizar elementos médicos.

explosion00.jpeg @belitaonline

Hasta tanto no se terminen los peritajes que llevan adelante los peritos técnicos de Bomberos no se puede determinar fehacientemente las causas del estallido, aunque no se descarta que pueda haber sido accidental, ya que las instalaciones son nuevas.