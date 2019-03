Fuerte contrapunto político por las obras en Circunvalación

El pronunciamiento de distintas bancadas del Concejo que exigieron la finalización de las obras en Circunvalación y convocaron una reunión entre todas las partes interesadas generó ayer un fuerte contrapunto político. Desde Vialidad Nacional y el bloque de Cambiemos Rosario aseguraron que la obra vial en la estratégica traza ya fue culminada y sostuvieron que el Frente Progresista, Cívico y Social "miente para no asumir los controles de tránsito que prometió".

"La obra está finalizada, no hay trabajos pendientes sobre la calzada", afirmó el director de la delegación regional de Vialidad Nacional, Lisandro Peresutti, en respuesta a las declaraciones de la concejala oficialista María Eugenia Schmuck, quien había responsabilizado al gobierno nacional por no poder avanzar con los controles en Circunvalación debido a que, a su entender, la obra no estaba terminada.

Peresutti indicó que si bien resta efectuar un control de calidad sobre la rugosidad del pavimento, "eso no impide que la Municipalidad de Rosario o la Agencia Provincial de Seguridad Vial puedan realizar los controles, porque es un mero trámite administrativo entre Vialidad Nacional y la contratista para que empiece a regir la garantía".

En ese sentido, explicó que para el caso de los radares móviles, siempre y cuando haya comunicación previa para coordinar los trabajos, las autoridades provinciales o municipales ya los pueden disponer sobre la ruta. "De hecho, la autopista Rosario-Santa Fe está en obra y los controles de tránsito y velocidad se realizan; no hay excusas", manifestó.

Miradas contrapuestas

En tanto, para el caso de los radares fijos, deben cursar un pedido formal ante Vialidad para su colocación, el cual fue advertido por el funcionario nacional en octubre, "pero nunca lo iniciaron", aseveró. "Es un trámite muy sencillo, que yo les dije en octubre pasado que lo empiecen a tramitar para utilizarlo cuando tengan la licitación. Pero nunca nos pidieron ese permiso", señaló.

Distinta es la óptica santafesina. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Fernando Peverengo había señalado que los tiempos licitatorios no son tan simples y veloces.

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, remarcó que "el Frente Progresista miente porque no puede o no quiere hacerse cargo de los debidos controles que prometió realizar sobre la traza, porque seguramente todavía no tienen los equipos".

"La obra está terminada, sólo falta un control de calidad, pero el convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial está operativo. Nos están acusando de algo que ellos deberían estar haciendo desde hace semanas", resaltó el edil

No obstante, Cardozo expresó que "no sorprende la estrategia mezquina de este gobierno municipal y provincial, que se han concentrado más en buscar responsables y fantasmas que en la propia gestión. Hay un claro desgaste en ambas administraciones. Claramente, están mal asesorados o ven la realidad que quieren. Lamentablemente, en esa realidad gastan energías en criticar constantemente y deslindarse de responsabilidades, sin asumir los problemas reales de los santafesinos, que viven con miedo de salir a la calle desde hace años".

Por lo pronto, la política vuelve a generar chisporroteos en un año donde las pasiones sin dudas estarán exaltadas y las elecciones caldearán los ánimos con mucha más vehemencia que en años no electorales.