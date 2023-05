En junio, los inquilinos empiezan a pagar el doble que hace un año: cómo hacer el cálculo

En la misma línea, el referente de inquilinos recordó que la ley "es un puntapié y no un lugar de llegada". Si bien el aumento del 100% enciende las alarmas, fundamentalmente de sus detractores, subrayó que el escrito "tiene cosas buenas y cosas que le achacan que no tienen que ver con el ordenamiento legal sino con la situación económica". Además, mencionó que "la otra campana propone ajustes trimestrales, atados a la inflación y con otra fórmula. No hay una alternativa superadora".

Por otra parte, Canelli recomendó a quienes tengan que empezar a pagar el alquiler con el monto actualizado, que hagan sus propios cálculos antes de hablar con las inmobiliarias o dueños directos. Para evitar "confusiones o números que no cierran". "Muchas veces recalculamos los ajustes interanuales y se llevan una gran sorpresa", ejemplificó. La estrategia del "si pasa, pasa" está muy presente y muchas veces el inquilino acepta un monto sin revisar y no nota que debería pagar una cifra mucho menor.

Cuánto cuesta alquilar en Rosario

El precio del alquiler de un departamento monoambiente en la ciudad aumentó 100% en los últimos 12 meses, señaló el último informe mensual realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) Regional Santa Fe.

El valor promedio de un monoambiente en la ciudad se ubica en $60.000, detalló el informe. En tanto, la mediana del precio de los departamentos de dos ambientes es de $ 75.000, y en los últimos 12 meses aumentó un 92,3%.

>> Leer más: El precio del alquiler de un monoambiente en Rosario aumentó 100% en los últimos 12 meses

Por otra parte, el promedio del precio de los departamentos de tres ambientes se ubicó en $ 95.000 en mayo, y en los últimos 12 meses aumentó un 88,1%, indicó Ceso.

La situación económica afecta a los inquilinos de diferente manera. Además de los aumentos en los alquileres, que no son acompañados por los sueldos, hay poca oferta para encontrar inmuebles y cada vez se hace más difícil pagar las expensas.

Canelli destacó que los aumentos para los nuevos contratos, pese a que rondan el 100%, empieza a desacelerarse el precio para entrar a una vivienda. "Veníamos con meses que incluso superan el 150% de aumento para nuevos concretos, esto va a ayudar a garantizar el acceso a la vivienda", analizó el referente de los inquilinos. Tras un tiempo de especulación del sector inmobiliario, la oferta parece empezar a estabilizarse.

Cómo calcular el aumento del alquiler

Existen varias páginas web que tienen diseñadas calculadoras para conocer el aumento de los alquileres. Una de ellas es, por ejemplo, la del sitio Chequeado.

En primer lugar, hay que ingresar en este link, que contiene una calculadora específicamente diseñada para conocer el aumento de los alquileres. Después, se debe colocar la fecha en la que se firmó el contrato, para saber cuál era el índice en ese momento y finalmente precisar el monto inicial del alquiler.

Estos datos calculan cuánto debería estar pagando el inquilino actualmente y cuánto pasaría a pagar en el caso de que el aumento sea mañana. Además detalla el dato porcentual del ICL durante el primer año y la inflación acumulada.

En definitiva, la fórmula que se aplica consta del total del alquiler dividido por el índice con fecha de cuando se firmó el contrato, multiplicado por el índice del día en que se aplica el aumento sobre el mismo. El valor que arroje esa cuenta será el monto del alquiler que el inquilino deberá pagar durante el próximo año, hasta la nueva actualización.