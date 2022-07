Empresarios del transporte advierten que sin un aumento de subsidios deberán reducir servicios

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, expresó: “La realidad indica que con los aportes que se hicieron pudimos pagar sueldos y aguinaldos, y no da para más. Los costos se incrementaron de una manera desmesurada por la inflación y no podemos aumentar las tarifas porque fueron retocadas hace un mes. No tenemos formas de subsistir sin los subsidios”.

“Si en los próximos meses, no se incrementan las partidas de fondos provinciales, municipales o del gobierno nacional se agravará la situación. Por ahora, solo pagamos sueldos y aguinaldos y estamos al día con el mantenimiento de las unidades. No podemos renovar coches, no se puede invertir en obras de infraestructura que mejoren el sistema de transporte en el país”, remarcó.

Ingaramo advirtió que si no se incrementa la asistencia del Estado a través de esos aportes se reducirán los servicios. "Eso sucedió en el área metropolitana de Buenos Aires, que con más aportes de fondos, la semana pasada bajaron un 50% los servicios, ya que le deben una importante cantidad de dinero por aumentos salariales y por otros costos. Y nosotros vamos camino a eso. Los colectivos se van a parar de a poco. En lugar de tener el 100% de las unidades en calle, tendremos un 75 u 80% y con eso tendremos que suspender o despedir personal. No hay otra forma”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Ahora tenemos un agravante, la reapertura de paritarias a nivel nacional de UTA (Unión Tranviarios Automotor), y en el interior de país nos piden 25 mil pesos no remunerativos para agosto, y no podemos hacer frente a ese número. El gremio ya anunció una medida de fuerza para el martes, de 22 a 6”, agregó.

>> Leer más: Subsidios al transporte: el aumento del boleto en el Amba aportará $750 millones para resto del país

“Durante dos años y medio no tocamos a ningún empleado, porque el Estado no permitía despidos. Como todo ha cambiado, no nos queda otra alternativa que suspender o despedir empleados, sino podemos prestar el servicio con la cantidad de unidades que tenemos. Si no hay más subsidios es imposible sostener el servicio en muchos lugares. En algunos lugares, como Rosario, la empresa Movi puede recibir más fondos porque depende del Estado. Pero hay otros lugares, como en algunas ciudades chicas, donde el problema es muy complicado”, añadió.