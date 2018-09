Desde las 17, estudiantes y docentes de todas las instituciones que dependen de la UNR se congregaron en la Facultad de Humanidades en asamblea para debatir los pasos a seguir respecto al plan de lucha en defensa de la educación pública.

Tras la masiva convocatoria, donde los jóvenes dominaron la escena en Entre Ríos al 700 ayer por la tarde, la consejera estudiantil de la Facultad de Humanidades, Irene Gamboa, confirmó que se realizará una nueva asamblea interfacultades mañana, desde las 18, también en la puerta de Humanidades.

"La convocatoria fue histórica. Fue una asamblea de más de mil estudiantes de casi todas las universidades de Rosario", manifestó Gamboa.

A ello, sumó: "Haremos una nueva asamblea para ver cómo se sigue, porque sabemos que hay una gran posibilidad de que algunas federaciones universitarias acepten el acuerdo".

Gamboa rescató que la convocatoria de ayer se gestó el lunes, a la par de las votaciones donde cada facultad determinó si se adhería a las tomas, también definieron realizar la asamblea histórica que se dio ayer y se repetirá mañana.

interfacultades Masivo. Ayer, Entre Ríos al 700 estuvo llena de estudiantes en una histórica jornada. Virginia Benedetto

Respecto a la asamblea en sí, la consejera afirmó: "Fue una asamblea atravesada por la denuncia al gobierno nacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y, también, por el ajuste que se está aplicando a las provincias por parte de los gobernadores".

Al culminar la masiva convocatoria en Humanidades, un gran grupo se movilizó desde allí hacia el parque Independencia, donde esperaba otra columna de estudiantes para realizar la simbólica marcha de antorchas.

Quienes estuvieron al frente de la movilización fueron la Federación Universitaria de Rosario (FUR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Universidad Itinerante.

Con la consigna "Nos siguen pegando abajo", estudiantes y docentes se movilizaron desde sus respectivas facultades para confluir en el hipódromo.

Quienes marcharon por Oroño realizaron el periplo desde la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, siguieron por Suipacha, doblaron en Córdoba y, de allí, tomaron el bulevar.

Mientras que quienes partieron desde la Facultad de Humanidades tras la masiva asamblea interfacultades, lo hicieron directo por Entre Ríos, continuaron por avenida Pellegrini para confluir con la otra columna de estudiantes y docentes en la intersección de ambas calles.

En los soportes que ayudaron a las velas encendidas a refulgir un poco más se pudieron observar leyendas entrelazadas con la ocasión de la llegada de Charly García a la ciudad; "Al ajuste, say no more".

Además, en otra de las caras del mismo artefacto para contener las velas de los estudiantes y docentes que participaron de la marcha se dejó ver una de las consignas que acompaña a la lucha desde su comienzo: "Sin educación pública no hay futuro".

Alrededor de las 21.30, tras una nueva jornada ajetreada en defensa de la educación pública, los estudiantes y docentes se desconcentraron en el hipódromo.