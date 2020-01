El municipio apoya la aplicación de la ley de "alcohol cero" al volante en Rosario

Durante la jornada de ayer, las expresiones públicas de Osvaldo Aymo, subdirector de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia, en contra de la ley de "alcohol cero" y a favor de la disminución del monto de las infracciones de tránsito, continuaron multiplicando reacciones de rechazo y enfáticos cuestionamientos. En ese marco de encendidos debates y polémicas, autoridades locales se encargaron de destacar la posición de la nueva gestión municipal, en relación a esa iniciativa legislativa.

"Para la ciudad, la tolerancia cero sería muy positiva, un paso más adelante, y representaría un salto cualitativo muy importante en este tipo de controles que llevamos adelante", señaló Gustavo Adda, director general de Tránsito de la Municipalidad de Rosario.

"Desde el Ejecutivo municipal y desde la Secretaría de Control siempre hemos avalado este tipo de proyectos tendientes a establecer pautas claras de conducción, y en relación a la intoxicación alcohólica, que es un factor determinante de siniestros viales, ahora e históricamente, en todas partes del mundo", remarcó Adda.

Y profundizó: "Entendemos lo que pasa en todos los lugares del mundo, pero en estos años Rosario ha avanzado mucho en materia de controles. Para nuestra ciudad sería el avance que necesita para seguir reduciendo la cantidad de siniestros viales producto de conductores que están bajo los efectos del alcohol".

"Respetamos otras miradas y teorías, pero en una ciudad como Rosario, que tiene 40 mil controles de alcoholemia por año, a toda hora, en todos los distritos de la ciudad, la tolerancia cero sería un avance de calidad", valoró Adda.

Y graficó: "La ley de alcohol cero sería una medida disuasoria, porque hoy tenemos en vigencia 0,5 gramo de alcohol en sangre, pero la gente no sabe si eso representa uno o varios vasos, ni de qué bebida. Por eso, la idea es que el que tome, no maneje".

3_LC_73552336__15-01-2020__4.00x11.50.jpg Test de alcoholemia. En Rosario se desarrollan gran cantidad de controles de consumo en las calles de la ciudad.

Según lo esbozado por algunos de los principales referentes del oficialismo, promoverán el proyecto de "alcohol cero" para los conductores en el entramado urbano de Rosario, una iniciativa que ya fue debatida en el Concejo Municipal, pero no logró prosperar. Con los aires que trae la nueva gestión que encabeza Pablo Javkin, todo indica que durante este año recobrará fuerzas esta intención.

"Nosotros vemos como aporte positivo cualquier medida que se adopte para disminuir o evitar los siniestros que causan tanta letalidad", se encargó de puntualizar Adda, en relación a la ley que propone la prohibición total de ingesta de alcohol para la conducción vehicular, que en la actualidad está vigente a partir de 0,5 gramo de alcohol en sangre.

"Más allá de los debates que se tienen que dar en otros espacios, desde la cuestión operativa, lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo. Un conductor que está con un mínimo grado de intoxicación alcohólica tiene más riesgos de generar un siniestro que aquel que no lo tiene. No debe haber especulaciones. Proponer tolerancia cero al alcohol es sostener lo que venimos promoviendo desde hace mucho tiempo: el que maneja, no toma", explicó Adda.

0027563565.jpg El director de Tránsito de la Municipalidad, Gustavo Adda.

Y resaltó que "hay relevamientos y cuestiones científicas que sustentan este análisis. Además, nuestra experiencia en los distintos operativos de control nos hizo ver que generalmente el conductor o no tiene nada, o es positivo".

"Este es el discurso que venimos llevando desde hace muchos años en la ciudad. Sería una política que representaría un aporte muy positivo", sostuvo el director, quien advirtió que "esta medida también tendría que venir acompañada con campañas de concientización sobre la problemática, con apoyo de todos los sectores del Estado, que nos ayuden a pensar una realidad mejor para la ciudad, a 15 o 20 años".

"Multas, no impuestos"

Sobre los montos de las multas, Adda resaltó que "atar las multas al valor de la nafta es un criterio coherente, que está implementado en muchas partes del mundo". Y exclamó que "bajar los montos de las multas no sería positivo, sería una falta de respeto absoluta hacia la sociedad. Las multas no son impuestos, son sanciones por conductas incorrectas, que en este caso ponen en peligro sus vidas y las de otros".

controles de alcoholemia. En la actualidad se sanciona a partir de la detección de 0,5 gramo de alcohol en sangre.