El drama de una vecina que no puede pagar la factura del gas

Alicia Duda está por cumplir 69 años, cobra la jubilación mínima y vive en una casa de pasillo de la zona sur junto a su hija de 25 años, que está desocupada, y sus dos nietos de 6 y 10 años. El lunes pasado recibió una carta documento de Litoral Gas donde la intimaron a regularizar su deuda bajo la amenaza de corte de servicio si eso no ocurre. "Yo tengo voluntad de pagar, pero no puedo. No me alcanza ni para los remedios, ¿cómo voy a hacer para pagar el gas?", se pregunta angustiada.

Su caso es uno de los que tomó la Multisectorial contra los Tarifazos, que prepara un amparo para exigir que no le corten el suministro. Mientras tanto, Alicia suplica que no la dejen sin gas.

La deuda que la tiene tan angustiada comenzó a plasmarse a fines del año pasado. "En noviembre fui a Litoral Gas y pedí que me hicieran un plan de pago para poder saldarla", explica.

Así, se comprometió a pagar mensualmente 3.500 pesos, una cifra que, inflación y devaluación mediante, se le hizo muy cuesta arriba. "Como cada vez era más difícil, acordé pagar 600 pesos por mes, pero igual me empecé a atrasar. Ya ni me alcanza para los remedios, ¿cómo hago para pagar el gas?", se pregunta una y otra vez.

Es que ella, que trabajó durante una década en una perfumería y luego en una prepaga, aportó toda una vida y se jubiló con la mínima, $12.937,22, un monto que queda exiguo para un hogar en el que viven cuatro personas.

Así, a su problema de hipertensión le sumó una depresión, que la obliga a tomar más medicamentos.

"Yo tengo voluntad de pago, pero desde diciembre para acá se me está haciendo todo muy difícil. De noche no ceno, me tomó un mate cocido y me como un bizcocho para dejarles la comida a los chicos", admite.

Por lo pronto, deposita todas sus esperanzas en que el amparo de la Multisectorial la proteja.