Detectaron 400 autos y motos que circulaban con la patente tapada

En Rosario circulan muchos rodados que tienen camuflada u oculta su identificación con el claro fin de no quedar grabados por las cámaras y que sea complejo encontrar al titular del rodado que comete una falta. Es por ello que en tan solo cuatro meses y unas semanas, el Tribunal de Faltas juzgó a unos 400 infractores por las chapas fraguadas de sus vehículos que fueron sorprendidos en operativos de tránsito.

Según el artículo 298, se sancionará con multa de 50 a 150 Unidades Fijas (UF) equivalente cada UF a 210 pesos, es decir un litro de nafta súper como valor de referencia a quienes cometan este tipo de infracción. En materia de placas identificatorias se sancionará a quienes no tengan colocada la chapa patente, o ambas patentes en vehículos que por normativa deban tener colocadas más de una. Además, es causa de sanción tener la chapa patente colocada en forma no reglamentaria, en lugar no visible, y usarla antirreglamentariamente.