Desde Cáritas dicen que la pobreza se agravó tras la devaluación: "Estamos tristes, no sorprendidos"

Desde Cáritas aseguran que la pobreza se agravó tras la devaluación: "Estamos tristes, no sorprendidos" El titular de la entidad, Fabián Montes, dijo que "aumentaron los pedidos de ayuda de personas con trabajo que no cubren necesidades básicas". 28 de septiembre 2023 · 08:33hs

La pobreza alcanzó al 33,5% de la población del Gran Rosario, según la medición del Indec.

El titular de Caritas Rosario, Fabián Montes, brindó este jueves una lectura sobre el índice de pobreza que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Según el organismo nacional, el 40,1 % de la población en Argentina es pobre. El otro número que subió fue el que mide la indigencia, que incluye a la cantidad de personas con ingresos que no les alcanza para comprar la cantidad mínima de comida necesaria para la subsistencia: se ubicó en 9,3%. En el Gran Rosario, la estadística es un poco menor, 33,5 % de pobreza y 6,2 % de indigencia.

“Estamos tristes, pero no sorprendidos. Esto lo venimos viendo, no con los números fríos, sino palpando el día a día con las personas que se acercan a Caritas. Esa es la encuesta permanente que tenemos día a día", reflexionó Montes, y añadió: "Es una noticia triste, pero no nos causa sorpresa. Nos llama al compromiso y a no bajar los brazos y no quedarnos en la queja. Tenemos que llevar una palabra de aliento para los hermanos que están sufriendo”.

Asimismo, manifestó que, después de la última devaluación de agosto, “se registró un incremento de las personas que acercan a Cáritas a pedir ayuda, en todos los niveles sociales, principalmente las personas mayores y la gente que tiene chicos, pero también hay personas de clase de media que tiene trabajo y no le alcanza el dinero".

pobreza.jpg La pobreza afectó a 450.765 personas en el Gran Rosario durante el primer semestre del año. La indigencia a 83.456. "Ser pobre no es ser desocupado en nuestro país. Ser pobre también es tener un empleo y que no poder sostener a tu familia. Este es un fenómeno de los últimos años. La pobreza no se identifica con la desocupación, hay personas que tienen trabajo y no llegan a fin de mes o parar la olla como se dice habitualmente”, señaló en declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8.

Montes reveló que en los últimos meses "se ha sumado gente nueva que busca ayuda". Y detalló: "Hay una situación de pobreza estructural que hace que muchos hermanos, cuando la situación económica empeora, vuelven a nuestros centros y cuando hay una mejora no vuelven. También está la gente nueva que se los ve venir hasta con cierta vergüenza por llegar en busca de ayuda. La mayoría de las personas que llegan a Cáritas vienen apesadumbradas, avergonzadas o con la presión de venir a pedir algo que no les corresponde. Y la Iglesia está para acompañar, no para juzgar". El presidente de Cáritas Rosario prevé que el índice pobreza para el segundo semestre de 2023, que será informado en el arranque de 2024, "será mayor, porque ya se está viendo ahora", y argumentó: "Y ya estamos acompañando a la gente ahora. Hemos actualizado convenios con distintos nivles del estado. Hemos reforzado la ayuda. Pero toda ayuda tiene que ser transitoria, nunca la solución para el problema de la pobreza". Finalmente, aprovechando la campaña electoral, le hizo un "ruego" a la clase política: "Son 19 millones de hermanos los que están en situación de pobreza. Hay autoridades electas, otras en función. Vamos a elegir a otras. Les pido que no se olviden de los pobres. Todo proyecto tiene que tener en cuenta estos números porque son hermanos que sufren. Esa debe ser la prioridad. Toda la política tiene que estar centrada en eso. A la vuelta de la esquina hay gente que no tiene para comer".