Volvieron a robar en el Club Lavalle, de Cochabamba al 4400, en barrio Bella Vista. Yésica Torres, integrante de la comisión directiva de la entidad, pidió colaboración porque se llevaron elementos muy necesarios que aún se estaban pagando.

Torres sostuvo a La Capital que el robo se produjo durante el último fin de semana. "Se llevaron un compresor para inflar pelotas, garrafas, sillas, tablones, pecheras, conos y hasta una freidora de papas. Hace cuatro o cinco meses nos pasó lo mismo", sostuvo la dirigente del club.

Torres "agregó que la aceitera hacía cuatro meses" que la habían comprado. "Todavía la estábamos pagando. También se llevaron dos garrafas y un compresor que hace dos años lo pagamos dos mil pesos y ahora no tenemos idea de cuánto costaría", agregó.

La dirigente contó que al club Lavalle concurren unos 120 chicos que practican fútbol en distintos horarios durante la semana y que también cuenta con un plantel de primera y juvenil. "En el robo anterior apenas nos pudimos levantar haciendo un gran esfuerzo, lo hicimos todo a pulmón porque no recibimos subsidios. No recibimos ninguna ayuda oficial porque no podemos conformar la comisión", explicó Torres.

La falta de recursos le impide a la institución poder reponer rápidamente los objetos robados y por eso desde la comisión directiva apelan a la solidaridad. "Cualquier donación será bienvenida. No importan que los objetos sean usados. Acá en el club, a los chicos les damos a la tarde un tasa de leche o mate cocido y también vendría bien una ayuda", añadió.

Las personas que deseen colaborar con el Club Lavalle deben comunicarse con el teléfono 152 721741.