Deivid, de República de la VI: el rapero del psicoanálisis

"Estábamos en la cancha de fútbol, atrás de la facultad, con dos amigos, Julian Neri (de los Golden Boys, banda de Rosario) y Vito y arrancamos tirando letras al aire de freestyle sin demasiado mensaje, solo jugaba con las palabras y los ritmos, me costaba llegar a una canción hasta que empecé a practicar en mi casa, día y noche, empecé a leer mucho, a investigar más y escuchar más música y no solo de rap sino en general", cuenta.

- Sí, creo que sí, y ahora y escucho de todo: tango, folclore, cumbia, reguetón. Perdí la vergüenza a cantar, empecé a hacerlo a la gorra en la Facultad, les pido palabras a los pibes en las aulas y me tiran "sueño, represión, amor y social", suponete y yo con esas cuatro hago una imagen en mi cabeza y armo una historia con la realidad que paso diariamente en mi entorno y en la sociedad. Y los docentes también aportan, a veces me dan textos académicos de Freud o de Saussure y armo algo, como sobre el Edipo o el símbolo en el Lenguaje. Me presenté en competencias y hasta canté en un Congreso de Derechos Humanos y Psicoanálisis. En 2018 conocí a Italo, un estudiante que le puso música con su guitarra a mi poesía.

#deivid (En Vivo) (feat. italo botteri)

"Deivid está jodido, está jodido". Así canta y cuenta este muchacho que en su WhatsApp usa un "Maldito Deivid en letra gótica", un apodo que le quedó de una batalla de rap. Aunque todos lo conocen como Deivid, el mismo que supo hacerse cargo de sus ocho hermanos, no contó con presencia paterna en su infancia, tuvo una madre con problemas de adicciones y hoy es padre de Mara, una niñita de dieciocho meses para quien desea "estar siempre como un papá presente y con amor".

Deivid7.jpeg

Estudió más de música, ahora ama al rapero cubano Randy Acosta (Rxndy Azota) y al chileno Portavoz. Estudia las materias del secundario. Y piensa seguir estudiando.

"Con suerte termino el año próximo y sigo Trabajo Social, porque ¿sabés?, yo no estudié, pero no porque no fuera inteligente sino porque no pude: mi historia desde los 15 años es dura, he delinquido, consumí cocaína, conocí el narcotráfico, el maltrato de la cana, la noche y gente de plata tanto como la que duerme bajo un cartón. A muchos pibes les pasa lo mismo, y yo ahora en la Facultad estoy conectado con unos 20 pibes con los que tratamos que no caigan en la tentación".

- ¿Quiénes trabajan con vos?

- La gestión de la actual decana (Soledad Cottone) hizo un convenio de Extensión hace cuatro años para darle alguna respuesta territorial a todos los chicos y que daban vueltas por la facultad solo para pedir plata y empezamos a trabajar con ellos: hacemos talleres, charlas, meriendas, colecta de ropa. En ese momento asistimos a 20 familias y obvio doy mi taller de rap acá, vivo a una cuadra de la Facultad y cuido de Mara, con su mamá tenemos tenencia compartida. Hago todo esto gracias a la contención que encontré acá en Psicología y en Políticas y quiero imitar eso con otros chicos.

- ¿Políticamente como analizás el presente para pibes y artistas barriales como vos?

- Politicamente estamos en 2001, pero sin Corralito. Creo que a la política partidaria le falta construcción social, hacer política no es solo poner luces, es articulación con el arte callejero y el arte en general, es abrir espacios culturales y comunitarios para pibes que están cercanos o metidos en la violencia y adicciones y solo terminan vendiendo falopa porque no tienen otra y muchos funcionarios miran para otro lado. Esto no es novedad, como tampoco es novedad que nos vamos acostumbrando a que cada uno de nosotros tiene un amigo o familiar en la cárcel o asesinado, por el narcomenudeo.

- ¿Qué planes inmediatos tenés para tu carrera?

- Lanzar otros materiales, un tema por mes más o menos. Ya tengo 4 singles más como solista para sacar y también con mi amigo en conjunto.

Deivid99.jpeg

Junto al cantautor nicoleño Italo Botteri, Deivid presentó el domingo último el nuevo corte de difusión titulado "Deivid" en todas las plataformas digitales. Ya lo escucharon 11 mil personas. El tema fue presentado por Italo durante el lanzamiento del disco "Piedra Libre" en el Teatro Municipal de la ciudad de San Nicolás el año pasado. Italo comenzó su recorrido musical a los 13 años, con la formación de diferentes bandas nicoleñas y ya viviendo en Rosario, se abocó tanto a la carrera solista como al dictado de talleres y la realización de proyectos musicales enmarcados en organizaciones sociales.

El vínculo entre Deivid e Italo se dio en el año 2018, por medio de un taller de guitarra dictado por el cantautor, durante su paso por la Facultad de Psicología. Fue allí que, en conjunto, ambos compusieron lo que es hoy el nuevo corte de difusión.

El material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Más información en sus cuentas de Instagram @itabotteri @davidmagallanoficial.ok. Se puede seguir su Facebook también, para ser parte de los 2,5 mil seguidores de Deivid, el rapero del psicoanálisis.