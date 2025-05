Cuestionan el proyecto para otorgar licencias de conducir a menores

Sin embargo, el proyecto ya despertó polémica. Osvaldo Aymo, especialista en seguridad vial y exfuncionario provincial en la materia, dijo que no estaba de acuerdo con la iniciativa porque apunta “al grupo de edad con más alto riesgo de accidentes y ya fracasó en Estados Unidos”.

Analizó: " El problema es que en Argentina se promulgan leyes y después no se controlan los resultados. Nunca se sabe qué pasó con esa reforma”.

Licencia de conducir: grupo de riesgo

Quien fuera director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la gestión anterior agregó que “en la Organización Mundial de la Salud, con la que Argentina coincide por las estadísticas que se tienen, el grupo de más alto riesgo es justamente el de los 16/17 años. En ese segmento, empieza a aparecer otra cuestión que generalmente no se tiene en cuenta: la motivación. ¿Qué motiva a un adulto estar detrás de un volante? ¿Y qué motiva a un adolescente estar al frente de un vehículo? En el caso de los adultos, para trasladarse a su trabajo o movilidad. En el caso de los chicos, hacerse ver, ser aceptado por un grupo. Hay un montón de cuestiones psicológicas y sociales que se deben tener en cuenta.”

“No estoy de acuerdo con bajar las edades para entregar la primera licencia de conducir. Nunca lo estuve. No tenemos transporte público de calidad, eficiente y por lo tanto nuestras rutas están atestadas de vehículos particulares. Ese es otro tema que hay que discutir. No sirve bajar la edad. El 48 por ciento de los siniestros viales con muertos son protagonizados por motos. Son estadísticas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que coinciden con la Agencia Nacional, y generalmente esos incidentes son en áreas urbanas, ni siquiera en rutas”, subrayó Aymo.

Al ser consultado sobre si hubo avances con las campañas que promueven la utilización de casco, Aymo consideró que “no, porque no hay percepción de riesgo. Por eso la tasa de utilización de casco en Argentina muy baja, como tampoco en la utilización de cinturón de seguridad en los autos. La gente no entiende que los cuerpos humanos no fueron diseñados para ir arriba de estos vehículos. Nuestros cuerpos pueden resistir una caída a una velocidad de 10 ó 12 kilómetros por hora, ni siquiera en bicicleta se circula a esa velocidad”.

Qué dice el proyecto

La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto de adhesión a la ley nacional de tránsito para que la Legislatura apruebe el aggiornamiento de la ley provincial a la normativa federal. Se busca que los adolescentes de 16 años puedan obtener la licencia de conducir para motos de hasta 125 centímetros cúbicos de cilindrada y que a los 17 puedan acceder a manejar motos hasta 150 y también automóviles.

Lo que la iniciativa busca es la modificación de la ley provincial 13.133 en lo que atañe a edades mínimas para acceder a las licencias de conducir y su sintonía con la Ley Nacional de Tránsito (24.449), la cual permite obtener la licencia de conducir a los 16 años para ciclomotores.