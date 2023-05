El proyecto establece que cuando el conductor de un vehículo no exhiba al inspector la documentación pertinente, pueda tener treinta minutos contados desde la constatación.

En la última sesión del Concejo se logró darle tratamiento en la comisión de Gobierno a una propuesta de cambio a la Ordenanza 6.543 (Código de Faltas), en su articulado referido a la “ falta de documentación ”. El objetivo de este expediente es que “cuando el conductor de un vehículo no exhiba al inspector la documentación pertinente, pueda tener treinta minutos contados desde el momento de la constatación para poder exhibirla ante la autoridad competente, a los fines de evitar el acarreo al corralón". Es decir, el automovilista tendrá la potestad de ir a buscar el faltante de lo requerido, previamente dejar el coche en el lugar del operativo y luego regresar al lugar.

Muchos recuerdan el episodio que protagonizó el ex juez Civil y Comercial Roberto Vázquez Ferreyra en diciembre pasado cuando al ser inspeccionado por agentes de Tránsito con el vehículo de una hija hubo una polémica con la tarjeta azul, ya que en su momento el ex magistrado había aducido que la portaba en la aplicación del celular.

El incidente se viralizó por el posteo en redes del propio ex juez. "Pablo, vos me conocés fui docente tuyo, todos me conocen", había dicho ante la cámara del celular visiblemente ofuscado. Durante un control de tránsito en Pellegrini y Balcarce, a la altura de Tribunales Provinciales, el vehículo en que se trasladaba el jurista fue enviado al corralón. Vázquez Ferreyra insistió en su momento que la documentación requerida la tenía en la aplicación “MiArgentina”.

“Me exigieron la tarjeta azul y comenzó una discusión en la que yo intentaba explicarles que no la tenía conmigo, pero podía acreditar de muchas otras formas que estaba habilitado para conducir ese auto”, el juez quien había renunciado a su cargo en los Tribunales provinciales allá por 1998.