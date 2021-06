Conflicto en el Transporte: sin paro y con cuarto intermedio de 48 horas

La audiencia en el Ministerio de Trabajo no llegó a buen puerto. Pese a extensas horas de deliberaciones, la solicitud de un 37.5 por ciento de aumento salarial exigido en paritarias y el pedido de ser incluidos en el plan de vacunación por parte de los choferes no fueron atendidas ni resueltas. Por lo tanto, y mientras se desarrolla la asamblea con los trabajadores del volante nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, el comunicado de la entidad gremial advierte que "de no obtener respuestas en las próximas 48horas, dispondremos las medidas de acción gremial necesarias para que el reclamo sea escuchado y resuelto conforme".