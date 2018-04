Un grupo compuesto por 40 jueces penales del sur provincial elevaron un pedido al gobernador Miguel Lifschitz y a los sendos presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados provinciales para que agilice los dos proyectos que sancionó la Legislatura el año pasado, los cuales prevén el abordaje de jóvenes que están en conflicto con la ley por problemas de "consumo problemático" de drogas.

"Meterlo preso no le soluciona el problema al joven con problemas de adicción", planteó el juez penal Luis María Caterina, quien, en nombre de los magistrados, solicitó: "Lo que necesitamos es que hagan algo urgente porque vemos que uno de los pilares del problema de la inseguridad es la cantidad de adictos con consumo problemático, para lo cual no tenemos lugares de internación ni sistema para abordar esta problemática, la cual es vital".

En ese misma línea de pensamiento, el magistrado sostuvo en La Ocho que "si a ese joven no le solucionamos el consumo problemático, no le ofrecemos un trabajo y tampoco la educación, ¿para qué sirve todo el gasto que se realiza en el sistema carcelario y policial?. Si no, terminamos en que necesitamos más policías y más patrulleros, cuando en realidad tenemos que prevenir un montón de situaciones, por eso estamos preocupados por este tema", cuestionó.

En tal sentido, Caterina aseguró que "no hay coberturas en los lugares de detención, donde se encuentran muchos chicos con niveles de consumo problemático, lo cual se transforma en un círculo vicioso sin solución".

A fines del año pasado, la Legislatura santafesina sancionó una ley en la que establecía la creación de centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, que luego tuvo un proyecto paralelo. "Los dos proyectos que aprobó la Legislatura al final del año pasado son buenos y pueden ser coordinados, pero les pedimos que los hagan rápido y empiecen de una vez por todas", reclamó.