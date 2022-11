Cambios en Fisherton: arquitectos proponen medidas para evitar el impacto negativo

Recordaron que “hay personas que viven hace 50 años en Fisherton y tienen zanjas y pozos ciegos”. También remarcaron la necesidad de realizar “audiencias públicas para compatibilizar entre la opinión de los vecinos y la de los desarrolladores inmobiliarios”.

Por otra parte, los arquitectos destacaron la importancia del arbolado “en la conservación del microclima” y sostuvieron “que después de la avenida de Circunvalación la temperatura en verano baja 5 grados, lo mismo que en Funes, y eso es muy valioso mantenerlo”. Acerca del arbolado, consideraron que debería “realizarse un inventario y se deberían catalogar a las especies”.

En otro aspecto, plantearon que “en el interior del barrio, no en los corredores, las construcciones no deberían temer no más de planta baja y un piso; no planta baja y 3 pisos”, y resaltaron la necesidad de “mantener a rajatabla el retiro de jardín y los deslindes parcelarios”.

Los representantes del Colegio de Arquitectos también expresaron su preocupación “por la pérdida del activo ambiental. En Fisherton están esas grandes casas que hoy son difíciles de mantener, entonces hay que buscar alternativas amigables”. Respecto a los salones de fiesta en el área, indicaron que “no condicen con el perfil del barrio”.

La presidenta de la comisión, Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, propuso dejar abierta la comisión para analizar lo relacionado con el tema Fisherton. En tanto, su par María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular (IP), recordó que el Departamento Ejecutivo debe enviar la información requerida por los ediles.