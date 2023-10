Avanza un proyecto para crear una escuela municipal de boxeo

Rosario no sólo es patria de grandes futbolistas, como Lionel Messi o Ángel Di María. También tiene en su haber una importante tradición pugilística, a tal punto que fue declarada cuna del boxeo provincial. Y ahora va por más: en el Concejo Municipal avanza una ordenanza que propone crear una escuela para la práctica de este deporte, con la mirada puesta en ampliar las herramientas de inclusión social.

Pero, sobre todo, la iniciativa apunta a "fomentar las disciplinas deportivas como herramienta de inclusión y desarrollo social en niñas, niños, jóvenes y adultos" y favorecer la práctica del boxeo de forma amateur.

Para esto contempla la experiencia de las escuelas municipales de boxeo existentes en otras ciudades del país _cita el caso de Salta, Posadas, Avellaneda, Pilar y Tandil_ donde son una herramienta de integración deportiva que motiva a jóvenes y adultos. "Donde existen las escuelas municipales de boxeo se ha visto un progreso en los jóvenes y adultos que asisten, llegando a competir profesionalmente algunos y sirviendo de ejemplo de superación", apunta.

Lejos de los prejuicios

"La práctica de boxeo está mediada por una serie de normas y reglas que le otorgan una notable potencialidad para convertirse en un instrumento de inclusión social", resume el concejal Alejandro Roselló (Unión Pro-Juntos por el Cambio), autor de la iniciativa para crear un programa municipal de boxeo, y señala que a contramano de todos los prejuicios es una disciplina honorable.

El edil no habla de oídas: durante muchos años practicó boxeo junto al gobernador electo, Maximiliano Pullaro, en un gimnasio de barrio Martin. Por eso destaca que los entrenamientos son tan exigentes como recreativos; incluyen trabajo físico, salto en la soga, golpear a la pera loca, resistencia, golpes a la bolsa y levantamientos de pesas. Pero, sobre todo, "existe una disciplina que les dice que no tienen que utilizar su fuerza, usar su técnica, peleando en la calle. La pelea callejera no existe para el boxeador", remarca.

La idea de la escuela de boxeo, dice, "es acercar a más chicos a la práctica de deportes, porque ya se sabe que si tenemos más chicos y jóvenes en los clubes o en un gimnasio estarán menos tiempo en la calle", apunta Roselló y confía en que la propuesta tenga un tránsito rápido por la comisión de Presupuesto para que pueda llegar al recinto.

De acuerdo a la iniciativa, la escuela tendrá el objetivo de lograr inclusión social de los asistentes, fomentar el espíritu deportivo y el respeto por las normas, la integración entre jóvenes y adultos y el desarrollo deportivo de unos y otros.

Para esto, el municipio podrá brindar los espacios para las prácticas o podrá celebrar convenios con distintas asociaciones deportivas, clubes o instituciones, a los fines de la utilización de sus locaciones. En esos casos, también deberá proveer el material para la práctica del deporte y la asignación de los docentes de la disciplina.

"Nuestra intención es que pueda existir una escuela de box en todos los clubes que quieran tenerla", concluye Roselló.

Un deporte mágico

Para el boxeador Matías Vidondo, "el boxeo es uno de los deportes que más pibes saca de la calle". Campeón nacional y sudamericano de los pesos pesados, hace unos años colgó los guantes y se puso a enseñar la disciplina. En 2017 abrió la escuela de boxeo que funciona en Mitre y Córdoba donde practican desde pibes de 11 años hasta adultos de 80, "que viven en barrios difíciles y en country, rubios y morochos, varones y mujeres, gordos y flacos, porque en el boxeo lo único que existe son dos personas arriba del ring. Es mágico".

Pero antes de esto, antes de su presente como profesor, en su carrera como deportista, se dio varios gustos: disputó el título del mundo en Estados Unidos ante Luis “The Real King Kong” Ortiz, y enfrentó a la Mole Moli, por el título argentino. Como entrenador sumó otras anécdotas que también le emociona contar.

"Un día estaba dando clases y se acercó al gimnasio un chico de quince años. Me dijo que quería boxear, tenía una mirada aguda, como de lobo. Le contesté que lo iba a entrenar, pero que el tenía que dejar de lado toda la gilada. Era bravo, podría haber terminado en cualquier lado, pero se acomodó. Hoy es un deportista profesional, tiene un trabajo y una familia", recuerda.

Por eso, Vidondo celebra que el boxeo pueda llegar a todos los barrios. "Muchos compañeros tuvieron una vida difícil y encontraron en el gimnasio una segunda casa, que les enseño que ellos podían. Son chicos que habían dejado la escuela y a quienes se les había enseñado que no servían para otra cosa", dice.

Porque si hay algo que hace mágico al boxeo, afirma, es su espíritu de superación. "Cuando yo subía al ring, no subía a pelearme con otra persona, quería ganarle a Matías Vidondo", afirma. Hoy enseña lo mismo.