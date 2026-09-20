El milagro de Alberdi: Facundo Tarrés cuenta cómo sobrevivió seis horas bajo escombros
La Capital+

El "milagro de Alberdi": Facundo Tarrés cuenta cómo sobrevivió seis horas bajo escombros

La Capital | La Capital+ | milagro

El sobreviviente del derrumbe de la "casa barco" relató esa experiencia extrema, en Más Cerca, con Florencia O'Keeffe. Una historia de película

20 de septiembre 2026 · 08:45hs

El domingo 24 de julio de 2022, al atardecer, una casa ubicada en la zona norte de Rosario se derrumbó por completo. De los tres hombres que la habitaban, uno pudo salir de inmediato, otro falleció y un tercero sobrevivió milagrosamente, después de estar atrapado durante 6 horas bajo kilos y kilos de escombros. Facundo Tarrés, el joven que pudo salir casi ileso del trágico hecho conocido como el "milagro de Alberti" estuvo en La Capital+ en una entrevista con Florencia O'Keeffe, en el programa Más Cerca. "Volví a nacer", dijo el rosarino, cuatro años después de ese día en el que su vida cambió en un instante.

Facundo es profesor de música y también estudió periodismo. Es un muchacho sensible y tranquilo que protagonizó un hecho que parece sacado de una película. Durante la charla contó que aquel día fue "un domingo gris, frío de invierno" que transcurrió con normalidad hasta el atardecer, cuando se disponía a cenar en casa de su novia tras preparar material para sus clases.

"Fue primero un temblor fuerte en el piso, todo sucedió en microsegundos...", recordó Tarrés. Quiso correr hacia la puerta, pero el derrumbe lo alcanzó en un pasillo. "Las lámparas empezaron a caer, se oyó un ruido estruendoso y me fui yo para abajo con la casa...", expresó. Quedó "sepultado en la oscuridad absoluta", acostado boca arriba, con muy poco espacio para moverse. Tras intentar golpear la losa que tenía encima empezó a gritar pero durante una primera media hora "no me escuchaba nadie", contó Facundo.

El rescate y las "señales" del milagro

Un vecino fue quien finalmente escuchó sus gritos y le transmitió tranquilidad. "Facu, ahí están viniendo los bomberos, los rescatistas, va a salir todo bien", le dijo. Los primeros momentos fueron críticos, con un "mucho olor a gas" . Eso lo llevó a pensar: "Acá explota todo". Sin embargo, le confirmaron que el suministro había sido cortado. El rescate, que duró seis horas, fue "muy artesanal" y "peligroso", ya que cualquier movimiento en falso, "se me caía un bloque en la cabeza", explicó.

Facundo reveló que quedó protegido "entre dos losas y me sostuvo una viga que se la aguantó", lo que muchos describieron como el "milagro de Alberdi". Asimismo, mencionó un hecho que considera una "señal de vida": la aparición de la llave de su auto y una foto con su amigo Santi, fallecido en un accidente tiempo antes. Las llaves y la foto no estaban ubicadas cerca en la casa, pero fueron encontradas una al lado de la otra, al pie de la barranca. "La foto con Santi fue un mensaje a vida", afirmó. Encontrar rápidamente esas llaves fue crucial para los rescatistas que necesitaban actuar con prudencia pero al mismo tiempo sabían que no había que demorar las acciones. Con las llaves corrieron velozmente el auto que estaba trabando ciertos movimientos, y pudieron avanzar con el rescate.

"Estaba muy consciente, eso después a la larga fue muy positivo", reflexionó Facundo sobre su estado mental bajo los escombros, donde "intenté serenarme y estar tranquilo", consciente del oxígeno escaso y la necesidad de buscar "fuerza por todos lados".

Luego, al hospital

Pudieron sacarlo, y bajo un estricto protocolo lo trasladaron al HECA. Allí estuvo dos días. En ese período se enteró de la muerte de Ariel, uno de los dueños- El mensaje llegó por la radio que escuchaba su compañero de la habitación, mientras estaba internado. "Tenía una muy buena relación con él y su papá, eran mis vecinos, estaba todo el tiempo en contacto con ellos", dijo con pena.

Respecto a la causa del derrumbe, Facundo señaló que "no fue una explosión" sino que "las columnas que sostenían toda la casa se dieron y se vino toda la estructura abajo". Atribuyó las causas a un posible problema estructural o al movimiento de la barranca, aunque no supo dar una explicación del todo.

Pese al "antes y un después", Facundo intentó "lo más rápido posible volver a la vida cotidiana, a la vida habitual". Hoy vive a tres cuadras del lugar del derrumbe y pasea a su perro por la Plaza Santos Dumont, cercana al sitio.

La experiencia le dejó un claro aprendizaje: "Hay cosas que no tienen solución", reflexionó en torno a lo que le pasó en su momento a su amigo y a la muerte de Ariel, quien vivía en la casa. Después de sobrevivir a semejante experiencia "ya no preocupo tanto por cosas que pueden resolverse", dijo.

Facundo agradece a los rescatistas y a sus afectos, pero también "a esa fuerza que hizo que la cosa no sea para peor". Ahora, continúa "disfrutando de la vida", y mirando seguido ese cielo que vio apenas lo sacaron de los escombros y que es un recordatorio constante de su renacer.

milagro Alberdi

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Edición impresa

domingo 20 de septiembre de 2026

tapa209

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Los departamentos de Corrientes al 200 acumulan décadas habitados, aunque no cuentan con el trámite municipal. Todavía lo están gestionando

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva
La Ciudad

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Lo más importante
Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Ovación
Newells y su misión en Vicente López: agregarle más puntos al buen momento

Por Gustavo Conti

Newell's y su misión en Vicente López: agregarle más puntos al buen momento

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27