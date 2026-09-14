Mirta de Fussi: una invitación a mantenerse activo a cualquier edad

Con el paso de los años, mantenerse en movimiento adquiere un valor especial. No se trata de exigirse al máximo, sino de encontrar una actividad adecuada que permita cuidar el cuerpo, conservar la movilidad y disfrutar de una mejor calidad de vida. Con esa mirada, la profesora Mirta de Fussi dicta clases de gimnasia en silla destinadas a adultos mayores y personas con movilidad reducida. A través de ejercicios adaptados, sus propuestas incorporan movimientos de yoga, pilates y calistenia para trabajar el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la postura. Las clases también ofrecen un espacio de encuentro y camaradería donde cada participante puede ejercitarse a su propio ritmo, compartir experiencias y comprobar que la edad nunca es un impedimento para seguir activos.