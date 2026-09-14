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Una tarde en el shopping

14 de septiembre 2026 · 15:40hs
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Sol Claverie y Luz Carducci

Sol Claverie y Luz Carducci

Alto Rosario no sólo es un lugar para ir de compras, sino también un excelente espacio para disfrutar de almuerzos, meriendas o cenas. Además, ofrece la posibilidad de ver una buena película en el cine, cuenta con opciones de esparcimiento para los niños o, simplemente, invita a dar una vuelta por un sitio agradable y seguro, ideal para despejarse y pasar un buen momento.

Daiana Tortul y Diego Aldecoa

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Adrián Paglione y Julia Espinoza

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Romina Dascane, Adrián y Brisa Amichetti

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Malena Aquino y Roma Córdoba

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Guillermina Gasparini,  Florencia Nasi, Maia D’alessandro y David Soldati

Bikenstock Experience Rosario

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