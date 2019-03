Murió a los 86 años la reconocida actriz Beatriz Taibo

La actriz Beatriz Taibo, de extensa trayectoria y con una marcada popularidad en otro tiempo del teatro y la televisión argentina, falleció ayer a los 86 años, informó la Asociación Argentina de Actores.

Si bien se inició en la radio, Taibo desplegó su trabajo también en teatro, cine y televisión y tuvo, acaso, unos de sus éxitos más resonantes con el personaje de Rosa Morelli, una joven de condición humilde que se disfrazaba de hombre para poder conseguir trabajo y que era el centro de "Me llaman gorrión", novela que protagonizaba junto a Alberto Martín en Canal 9 los lunes en 1972.

La Asociación de Actores dijo que el deceso representó el desenlace de una larga enfermedad.

La carrera de la actriz tuvo como punto de partida el mundo del radioteatro y la publicidad, en un tiempo artístico bien diferente al de hoy. Se destacó en el programa "La Pandilla Marylin", pero también oficiaba de locutora. Su primer contacto con la popularidad lo consiguió con los anuncios publicitarios: un matapolillas y una propaganda de jabón Lux le ayudaron a empujar su carrera.

Participó en 27 películas. La primera de todas fue "Los Millones de Semillita" (1950), que sin embargo no llegó a estrenarse.

Pero después vinieron "Los Pérez García", "Pocholo", "Pichuca y yo", "Para vestir santos", "Amor prohibido", "Canuto Cañete y los 40 ladrones" y "El profesor tirabombas", entre muchas otras.

"Tuve una vida linda. Si hubiera podido elegir habría hecho ‘La fierecilla domada' cuando estaba en edad para hacer ese Shakespeare", dijo en un reportaje. "Pero estoy conforme, aunque no soy conformista. Tuve una hermosa carrera y de eso vivo. Una vez Blackie me hizo un reportaje por televisión y me preguntó cómo me gustaría morir. Yo dije: ‘En una cama rodeada de mis seres queridos'", agregó.

Compartió escenario con figuras como Nelly Láinez, Zully Moreno, Carlitos Balá, Osvaldo Miranda, Jorge Mistral, Tito Lusiardo,Tita Merello, Walter Vidarte, Guillermo Bredeston, Luis Sandrini, Juan Carlos Thorry, entre más.

En televisión se destacó en ciclos como "Me llaman gorrión", "Qué mundo de juguete", "Juana Rebelde", "Alta Comedia", "Adorable profesor Aldao", "Gente como la gente", "Todos los días la misma historia". Se desempeñó hasta la década del 80 cuando paulatinamente dejó de trabajar. Su última participación en una película fue en "Atracción peculiar", con la histórica dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel (1988).

Obtuvo los premios Martín Fierro como mejor actriz de comedia en 1964, 1967 y 1988 y fue pionera en las temporadas teatrales de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, encabezando grandes elencos.

En el 2004 su hijo menor, Marcelo, —su otro hijo es el actor Raúl Taibo—, murió a los 39 años tras ser arrollado por una formación ferroviaria en Belgrano. Entonces se alejó en forma definitiva del cine y la televisión

En 2010 protagonizó para radio "Medialunas para dos" que el autor Jorge Luis Suárez escribió especialmente para ella en el día en que la radiofonía argentina cumplía 90 años. El radioteatro se emitió en AM 1450 Radio El Sol, dentro del programa "Serantes con todo".

Durante el año 2011 estrenó dos espectáculos: la obra teatral "Jettatore!" (de Gregorio de Laferrere) y el espectáculo infantil "La Cenicienta". En ambos casos dirigida por Daniel Rodríguez Viera, director de la Compañía Porteña de Teatro Clásico.

La Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la nombró "personalidad destacada de la cultura" en 2011.