Video: el momento en que un hombre salva a una nena de la muerte

En el video captado por cámaras de seguridad se puede ver cómo Shen Dong, así fue identificado el "héroe del momento", mira en dirección a la nena y se ubica en un lugar en el que estima puede caer. Extiende entonces los brazos junto con a la mujer, identificada como Xiaoting, a la espera de poder atajar a la menor.

Y el milagro sucede: logra atraparla y salvarle la vida.

“Tenemos un héroe entre nosotros”, tuiteó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lijian Zhao Zhao Lijian.

El hombre y la nena fueron llevados al hospital. Ella sufrió lesiones leves en las piernas y los pulmones y permanece internada. El hombre que la salvó se encontraba en buen estado.

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, recordó Dong en declaraciones a Qianjiang Evening News. Reveló que luego se enteró de que la nena que salvó tiene el mismo nombre que su hija. “Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, sostuvo.

Dong será reconocido como héroe local. Se desconoce cómo fue que la pequeña quedó colgando de la ventana de su departamento o si había algún adulto supervisando.