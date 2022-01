Un periodista que estaba al aire dejó el móvil porque le estaban desvalijando la casa

El profesional tuvo que cubrir su propia noticia. "Me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir", sostuvo el cronista

“¿Qué pasó, Pueblas?”, le preguntaron desde estudios. Desencajado, el periodista dijo: “Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”.

“Necesito un móvil policial urgente, me están desmantelando la casa”, pidió públicamente Pueblas mientras daba al aire la dirección de su casa, en la localidad de Los Hornos, en La Plata. “Esto es Argentina”, indicaron desde estudios. "Yo ya estoy yendo para mi casa", lanzó antes de irse.

En el estudio todos los compañeros quedaron conmocionado y Esteban Trebucq, conductor del programa, contó: "Es un pibe que se ha ganado el corazón de todos. Fue elegido el mejor compañero de Crónica. Lo queremos muchísimo. Hace poco entró, se hizo de abajo. Es gente que merece que le vaya bien, pero en Argentina a la gente de bien muchas veces le va mal".

Minutos más tarde Pueblas cubrió su propia noticia, la casa que habita totalmente saqueada, con todo roto y hasta los ahorros de su vida. "Me robaron todo", sostuvo el protagonista de su propia noticia mientras la gente que estaba mirando el programa comenzó a ayudarlo económicamente.