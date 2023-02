"Lloren ahora, basuras": el mensaje de la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa

“Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar las maniobras”, relató la mujer en su momento.