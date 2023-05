Una costumbre en aumento: las propinas en EEUU llegan a un récord histórico

El "tip" viene en la cuenta digital. El cliente se siente obligado a poner un buen número. Desde los años 70 no ha dejado de crecer. Hoy puede superar el 30% para envíos de comida a domicilio

El auge de la propina en Estados Unidos hace que este pago informal se haya vuelto una obligación en todo el comercio , señala una nota del canal CNBC. "¿Cuándo fue la última vez que compró algo y no le pidieron propina?" , se pregunta.

No sólo son cada vez más frecuentes las peticiones de propina por la compra de bienes y servicios, sino que el importe de la propina tradicional también ha ido en aumento . En los años 50, la propina habitual era del 10% de la cuenta. En las décadas de 1970 y 1980, ese porcentaje había aumentado hasta el 15%.

Mientras tanto, si la gente estaba dispuesta a dar a la persona que le llevaba la comida a casa una propina del 30% por el servicio, ¿por qué no preguntarle si le gustaría dejar propina para los demás involucrados en el envío? En la mayoría de los restaurantes, los camareros empaquetan y preparan los pedidos para llevar. Este tiempo se lo suman a sus otras tareas, desde llenar el contenedor de hielo, llevar los platos, pasar los cubiertos y atender a los clientes. Como empleados que reciben propina, merecen que se les pague por su tiempo. Los restaurantes empezaron a plantearlo, y esa práctica no ha disminuido. Y hay algo que muchos comensales no saben: su pedido para llevar es probablemente preparado por un camarero que gana el salario mínimo, que es de sólo 2,13 dólares por hora en la mayoría de los estados de EEUU.

Otra razón por la que la gente da más propinas son las nuevas tecnologías, más atractivas: tablets con sugerencias de propinas que aparecen en la pantalla. Los empresarios suelen elegir esas opciones, aunque también pueden desactivar la función si lo desean.

Según Creditcards.com, el 22% de los encuestados afirma que, cuando se les presentan varias sugerencias de propina, se sienten presionados a dar más de lo que normalmente darían. "Utilizan esas opciones como una indicación de cuál es el rango normativo y se sienten obligados a dejar propina dentro de ese rango. Así que cuanto más pides, más obtienes", afirma Mike Lynn, profesor de comportamiento del consumidor y marketing en la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell.

Pero, ahora que los clientes dan más propinas, ¿dónde está el punto de inflexión? "Tengo que creer que las propinas van a subir desde donde están hoy. Pero también creo que tiene que haber un techo lógico en alguna parte. Pero no sé dónde está", dice Lynn.