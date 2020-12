La casa donde murió Diego también entra ahora en el debate

La última morada donde murió Maradona también se transformó en motivo de debate desde que el comentarista deportivo y ex futbolista Oscar Ruggeri, ex compañero de la Selección, contó el lunes en la pantalla de ESPN: “Ayer, hablando con Claudia (Villafañe, ex esposa de Maradona), me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más”, subrayó el ex defensor, poniendo bajo la lupa las comodidades del lugar.