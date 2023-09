Inmigración: Europa promete a Italia un cambio de fondo

image.png Algunos de los migrantes africanos que llegaron durante la semana a la pequeña isla de Lampedusa.

El plan europeo también incluye acelerar el envío de fondos a Túnez como parte de un acuerdo con la UE para bloquear las salidas a cambio de ayuda, ayudar a Italia a acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y establecer corredores humanitarios en los países de origen para desalentar las rutas ilegales. Pero además Von der Leyen prometió apoyo de la agencia europea Frontex para garantizar “el rápido regreso de los inmigrantes a su país de origen”, en el caso de aquellos que no califican para permanecer en la UE. “Es muy importante para mí (estar aquí) porque la migración irregular es un desafío europeo y necesita una respuesta europea. Así que estamos juntos en esto”, dijo von der Leyen.

La primera ministra Meloni destacó el “giro copernicano” dado por la UE, que atribuyó a su gobierno La primera ministra Meloni destacó el “giro copernicano” dado por la UE, que atribuyó a su gobierno

Meloni enmarcó la visita de von der Leyen como un “gesto de responsabilidad de Europa hacia sí misma”, y no solo una señal de solidaridad con Italia. “Si no trabajamos todos juntos y seriamente para luchar contra las salidas ilegales, las cifras de este fenómeno no sólo abrumarán a los países fronterizos, sino a todos los demás”, afirmó Meloni. Continuó presionando por un bloqueo naval “eficiente”, señalando que misiones anteriores de la UE no se llevaron a cabo adecuadamente, lo que resultó en un despliegue en el Mediterráneo que, al contrario, fomentó las salidas de contrabandistas. Italia tiene intención de activar rápidamente un sistema para repatriar a los inmigrantes que no son elegibles para permanecer en Europa durante una reunión de gabinete a realizarse hoy, anticipó Meloni.

Meloni no olvidó la polémica política doméstica. “Creo que lo que el gobierno italiano ha conseguido hacer en Europa una revolución copernicana para contrarrestar los flujos migratorios”, resaltó. “Mientras la izquierda estuvo en el gobierno, sólo se hablaba de cómo redistribuir a los inmigrantes ilegales por Europa, ahora Europa habla de cómo detener las salidas ilegales. Y este es un buen punto de partida al que tendrán que corresponder hechos concretos”. Agregó luego: “Cualquiera que tenga honestidad intelectual en esta nación debe reconocer que la presidente de la Comisión Europea ha pronunciado unas palabras sobre el tema de la inmigración que nunca antes se habían pronunciado en Europa, y que pueden resumirse en la frase ’somos nosotros los que decidimos quién entra y quién no entra en Europa y no los traficantes’. Soy bastante optimista, luego tenemos que seguir trabajando, Europa es una organización compleja. Pero si como Italia seguimos presionando, presionando....”