En dos años, más de mil personas modificaron su DNI y pasaporte como no binario

Los datos revelan que, durante 2021 se realizaron 224 cambios, lo que representa el 9,4 % del total de trámites ejecutados; mientras que en 2022 se llevaron adelante 637 trámites, equivalente al 19,3 % del total de trámites.

En tanto, este año ya se hicieron 183 cambios, lo que significa el 23,3 % del total de trámites realizados.

El Decreto 476/2021, sancionado el 21 de julio de 2021, amplió los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.

El Censo 2022 arrojó que en Argentina viven 46.044.703 personas, de las cuales un 0,02 % -aproximadamente 9000 personas- respondió “ninguna de las anteriores” en la pregunta referida al sexo asignado al nacer (mujer/femenino y varón/masculino).

Según el MMGyD, el uso de la “X” comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

El trámite se puede realizar en los centros de documentación propios del Renaper, en las oficinas de los Registros Civiles de todo el país o en cualquier Consulado de Argentina en el exterior.