Eduardo Feinmann y Pablo Dugan cruzaron fuertes acusaciones en Twitter

Por supuesto, la escaldad sumó numerosos comentarios a favor y en contra de cada uno de los contendientes y sus apellidos, rápidamente, escalaron a los primeros puestos de las tendencias de la red social del pajarito, algo que seguramente no buscaron pero que, a la luz de sus apetencias, les va a venir muy bien para sumar rating a sus programas.

Esta vez arrancó Feinmann, quien se mofó de Dugan por un supuesto informe sobre “los beneficios de hacer pan dulce de polenta” que terminó siendo una “fake news”. El conductor del noticiero nocturno de A24 se colgó para disparar su ácida crítica de una captura de pantalla que resultó ser un montaje y, claro está, su arhienemigo no se lo dejó pasar.

Embed Pedazo de enfermo, eso está fuera de contexto basura. Vamos a chequear si tenés una denuncia vos por abuso sexual y otra por obligar a abortar a la fuerza a una mujer. Ahora va el link a la denuncia. https://t.co/YU6luGtbKI — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 20, 2020

“Se ve que te duele perder en el rating de TV y radio, que tenés que inventar esta idiotez. Tené dignidad. Invito a @Chequeado @matydisanti a que corroboren que esto es falso. La próxima armalo bien, mal perdedor”, disparó en Twitter Dugan, quien recientemente había cargado contra Feimann por su comparación de los muertos por coronavirus con los desaparecidos de la dictadura.

Embed Mientras tanto @edufeiok vos sos un abusador sexual. La denuncia está en trámite. Está página de 13 es tremenda porque revela la profunda perturbación sexual de Feinmann y su psicopatía. pic.twitter.com/qQjMj4JffK — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 21, 2020

Feimann no se quedó atrás. “@Chequeado podemos chequear si esta frase fue dicha por @pabloduggan en un programa de la mañana de America ?”, aludiendo al comentario que hizo Dugan tiempo atrás cuando dijo, en relación con un caso en River, dijo la polémica frase: “Si el chico no se siente abusado, no es abuso”.

Duggan recogió el guante furioso y disparó contra Feinmann acusándolo de tener delicadas denuncias en la Justicia. "Pedazo de enfermo, eso está fuera de contexto basura. Vamos a chequear si tenés una denuncia vos por abuso sexual y otra por obligar a abortar a la fuerza a una mujer. Ahora va el link a la denuncia", tuiteó Duggan pocos minutos después.

"Te lo demuestro @pabloduggan con papeles. Año 2001. Resolución judicial. Denunciar denuncia cualquiera. Te espero en la justicia", dijo junto a los documentos que muestran el sobreseimiento en la causa en la que se lo denunciaba por haber forzado la interrupción de un embarazo.