Dólares cara chica: hasta cuándo se extendió el plazo para cambiarlos y cómo hacerlo

Cabe destacar que esta política no es de carácter obligatorio para las entidades financieras. Por esto, puede ocurrir que algunos bancos no se adhieran al sistema y establezcan únicamente la recepción de los dólares de “cara grande” o que, por el cambio de uno de “cara chica”, efectúen un precio diferencial.

>>Leer más: Dólar en Rosario: a cuánto cerró el precio del blue este miércoles

Cómo cambiar los dólares de “cara chica”, viejos o dañados en el banco

El programa habilitado permite que las entidades financieras locales reciban billetes antiguos o dañados y los depositen en el Banco Central. Este es el encargado de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción. Posteriormente, se importan nuevos billetes para reemplazar los antiguos.

Para realizar este cambio es preciso seguir una serie de pasos:

1- Consultar con el banco: Como se ha aclarado anteriormente, las entidades financieras no tienen la obligación de formar parte de este sistema. Es por esto que, para saber si existe la posibilidad de efectuar el proceso, los clientes deben verificar con antelación si su banco participa efectivamente en el programa. En el caso de que este no lo haga, existe la posibilidad de recurrir a otras entidades como el Banco Nación o algunos bancos provinciales que sí hayan confirmado su adhesión.

2- Depositar los billetes: Una vez confirmado el banco en el que se realizará la transferencia, los clientes podrán acercarse a las oficinas y depositar los billetes en ventanilla. En esta instancia, se efectuará una verificación de la autenticidad de los billetes y se corroborará que se encuentren dentro de los estándares de integridad establecidos. (Por ejemplo, si un billete se encuentra dañado en un 40%, no será aceptado).

3- Elegir una opción tras el depósito: Una vez depositados los billetes, los clientes pueden dejarlos depositados en el sistema bancario, o bien, decidir retirar efectivamente las ediciones más recientes de los mismos. En este caso, cada banco determinará los plazos y condiciones del retiro de los nuevos billetes.

4- Declaración de los billetes: Si los billetes ingresados en el sistema por los clientes no se encontraran previamente declarados, se deberá iniciar el proceso de blanqueo de capitales. Si bien este paso no es una parte integral del programa, es una exigencia necesaria para aquellos que no hubieran efectuado la declaración.