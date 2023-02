Detectaron el segundo caso de gripe aviar en dos patos silvestres en Córdoba

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa entre aves y cuando se produce un brote, se decide sacrificar a todas las aves de corral, tanto infectadas como sanas, con el fin de contener la propagación de la enfermedad, lo que supone grandes pérdidas económicas para los productores.

Existen más de 1.000 granjas avícolas que producen huevos en 18 provincias en el país, pero la gran mayoría están bien distantes de Jujuy (salvo las de Salta). En el caso de Córdoba, la situación es otra, hay más cercanía, ya que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de las granjas, le sigue Entre Ríos con el 27%, Córdoba con el 9%, Mendoza con el 5% y Salta con el 4,5%, entre las principales.

Argentina era un territorio libre de influenza aviar. En 2022 hubo brotes en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, y más recientemente en Bolivia. En la semana se sumaron Argentina y Uruguay.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, estimó que “no habría restricciones comerciales” como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ante la detección de influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Jujuy.

Bahillo, consultado ayer por medios cordobeses, indicó que la situación de emergencia sanitaria no tendría un impacto en las exportaciones y explicó: “Entendemos que no, porque los tratados comerciales establecen que si la enfermedad está en las aves silvestres, pero no ingresa en los ciclos productivos, si no ingresa en los establecimientos avícolas, no habría restricciones comerciales”.

Qué es

La IA, gripe aviar o del pollo, es una enfermedad causada por ciertos tipos de virus que infectan a las aves silvestres y a las aves de corral o de traspatio, como las gallinas, en granjas pequeñas. En el mundo se transmite por la migración de las aves entre países.

En 2022, se reportaron brotes en estos países de América: México, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Chile, Bolivia, y esta semana en Uruguay (en cisnes de cuello negro, en el Departamento Maldonado) y en Argentina. Aún no se ha desarrollado una vacuna para la enfermedad en el mundo, cuya efectividad tampoco es muy clara, según comentó Acerbi.

El Senasa continua el trabajo coordinado con otras entidades públicas - nacionales, provinciales y municipales y el sector privado - para determinar las posibles vías de migración dentro de Argentina así como las que puedan vincularse con el caso en aves silvestres detectado en Uruguay.

En el marco de su Resolución 147 que dispuso la emergencia sanitaria por la presencia de IA en gansos silvestres en la laguna de Pozuelos, en la provincia de Jujuy, el Senasa coordina estas acciones de vigilancia con la Administración de Parques Nacionales, los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, y de Seguridad y la Dirección de Fauna Silvestre.

Estas medidas incluyen controles en fronteras, acciones de comunicación y rastrillajes de vigilancia en aves de transpatio que se encuentren en los alrededores de los sitios donde asientan las aves migratorias.

De esta manera, en el marco de las acciones de vigilancia, hasta el momento se han remitido para su análisis al Laboratorio del Senasa 67 muestras de aves halladas muertas, de las cuales surgieron dos positivos: uno en Jujuy y otro en Córdoba.

Hospedero

Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del continente.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto tanto en la diversidad de aves silvestres como en la producción avícola, debido a que provoca muy altos índices de mortandad.

Si bien no es posible frenar o mitigar el avance de la enfermedad a través de las zonas donde asientan las aves migratorias, sí resulta posible adoptar medidas de preparación y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura, lo que se logra a través de la detección precoz, la atención inmediata para contener su dispersión a otras aves dentro del país y el refuerzo permanente de las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales.

Cabe remarcar que el virus de IA no se transmite a las personas por el consumo de carne y huevo. Solo se transmite por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus.

El Senasa también insta al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres.