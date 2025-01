Denunció a su primo por abuso sexual cuando era menor y reclama que la Justicia avance

Un fiscal incompetente

La sorpresa, o indignación, más grande se la llevó cuando se envió la causa a la oficina de fiscalía en Coronda. Allí la recibió Marcelo Nessier, fiscal de Coronda, que no tuvo reparos en responder la demanda de David de una forma particular.

“Me mandó un correo electrónico criticando mi decisión de denunciarlo y que 25 años después es difícil de investigar. Además, me dijo que no lo iba a investigar porque era un compañero de él”, reconoció David, que repasa una y otra vez la respuesta de Nessier y no puede salir de su asombro.

Tras enviar ese mensaje, el fiscal se declaró incompetente y envió la causa a la Fiscalía de Violencia de Género de Santa Fe, donde quedó todo parado. “No tenemos certezas, ni sabemos en qué está la causa. No nos toman testimonio, ni me responden los emails”, afirmó la víctima.

>> Leer más: Murió en la cárcel el exentrenador Walter Sales Rubio, condenado a 50 años de prisión por abuso sexual a 15 alumnas

La denuncia que activó a su familia

Además de David, dos personas más fueron víctimas del denunciado: la hermana de David, dos años mayor, y otro primo, dos años menor. Cuando el hombre de 37 años se animó a hablar, pudieron determinar que los ataques sexuales comenzaron con la mujer, prosiguieron con el primo y luego sumaron a David. En lo que fue una escabrosa seguidilla de delitos a fines de los años 90.

Para David sufrir lo que él y sus familiares sufrieron va “más allá de lo físico, que es como si te matarán”. Los peores momentos no se pueden graficar: “La gente que no lo vivió no lo va a entender”. Amenazas con contar los hechos, robos reiterados y un claro abuso de poder hacían brotar una vergüenza y miedo a esos tres niños que daban sus primeros pasos en la adolescencia. “Un chico no tiene la personalidad desarrollada para defenderse”, reconoció David.

La angustia brama de David, aunque es común encontrar latentes rasgos de fuerza para llevar adelante la lucha. Él suscribe a la idea de no proscribir los delitos contra menores y pone a su caso como ejemplo: “El daño psicológico no prescribe. Lo padecía 25 años y era pelear todos los días contra ese demonio”.

>>Leer más: Caso Juan Pedro Aleart: "La prescripción no hace más que castigar a la víctima"

“Un día te explota la cabeza”

Fueron 25 años de disputas consigo mismo. David iba a su trabajo, una de las pasiones que lo invade, cumplía su función con normalidad y una sonrisa que tapaba su rostro. Marcaba tarjeta y regresaba a su casa. Cuando terminaba su jornada todo se apagaba y se transformaba en un David triste y perdido. Pero, “un día te explota la cabeza”, reaccionó.

La denuncia pública de Juan Pedro Aleart fue como un suspiro para él. Lo ayudó a pensar su caso y finalmente decidió hablar. Las presentaciones judiciales, con asesoramiento jurídico previo, no fueron suficientes y si bien “me saqué una mochila de encima, en este caso la justicia cuida a los abusadores”.

Sin explicaciones, David ve como se dilata el tema. Simplemente pide una investigación acorde y que se analice el caso, pero del otro lado del mostrador los cajones se cierran con su causa adentro.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.