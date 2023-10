Cómo los ganadores del Nobel lograron hacer útil al ARNm que se usó en las nuevas vacunas contra el Covid

La bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman lograron que el ARNm sintético no produjera una reacción inflamatoria que lo invalidaba.

Cómo actúa el ARNm

El ácido ribonucleico mensajero (ARNm), es la molécula que lleva las instrucciones de una célula para elaborar proteínas. La tecnología premiada data de 2005 pero las primeras vacunas que usaron ARN mensajero fueron desarrolladas por Pfizer/BioNTech y Moderna contra el Covid-19 a inicios de 2020. La rapidez de su desarrollo superó a las vacunas convencionales y logró una eficacia mayor.

El comité del Nobel destaca las resistencias que tuvo que soportar Karikó. "Katalin Karikó se dedicó a desarrollar métodos para utilizar el ARNm con fines terapéuticos. A principios de la década de 1990, cuando era profesora adjunta en la Universidad de Pensilvania, se mantuvo fiel a su visión de utilizar el ARNm con fines terapéuticos a pesar de las dificultades para convencer a los financiadores de la importancia de su proyecto", destacaron los científicos suecos. Karikó afirma que incluso fue "degradada" por la Universidad de Pensilvania.

“El ARN es una molécula que se encuentra naturalmente en las células a partir de la cual se sintetizan proteínas. En el caso de las vacunas ARN se trata de una molécula de ARN sintética y constituye una nueva y novedosa tecnología para vacunas”, explica Belkys Maletto, investigadora del Conicet en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, en diálogo con Télam.

Las vacunas tradicionales usan virus debilitados, atenuados o muertos (como las dos vacunas chinas que se usaron durante la pandemia, con pobres resultados). Las vacunas contra la gripe existen desde hace mucho tiempo, pero su eficacia es baja: usan virus inactivados, que tienen que ser preparados con mucha antelación. Sus niveles de eficacia varían entre 40% y 60%, en algunos casos 70%. "Seis meses antes de la epidemia, evaluamos las cepas que más circulan. A veces nos equivocamos, y esto crea una sobremortalidad importante", admite Claude-Agnès Reynaud, inmunóloga del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia. Por esto la gran importancia del salto tecnológico que trajeron las vacunas de ARN. El ARN mensajero no necesita producir antígenos en millones de huevos de gallina, un proceso lento. Ahora es la célula humana la que crea las proteínas o "antígenos" del virus.

image.png La vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Moderna.

Según el Imperial College de Londres, solo en los 12 meses que transcurrieron entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, las distintas vacunas que se desarrollaron contra el Covid evitaron la muerte de unos 20 millones de personas. Las más rápidas y eficaces fueron las de ARNm.

La revolución de la técnica de ARN mensajero radicó en “la gran ventaja de que no es necesario cultivar el microorganismo” en huevos de gallina. La nueva tecnología consiste en hacer que las células produzcan directamente las proteínas presentes en el virus, es decir, los “antígenos”, para familiarizar al sistema inmunológico y que reconozca y neutralice al virus verdadero cuando lo enfrente. Sin embargo, el ARN sintético, creado "in vitro", en su forma original erar tóxico, causaba una reacción inflamatoria. Karikó y Weissman superaron ese problema. “La principal contribución de estos investigadores fue eliminar esa toxicidad manteniendo su capacidad de inducir respuesta inmune”, aseguró Maletto. Además, destacó la “versatilidad” de la plataforma ARN, lo que permite que pueda ser aplicada “para vacunas contra otros virus para los cuales no hay vacunas o las existentes necesitan mejoras y quizás también para vacunas para cáncer”.

En los últimos años, la comunidad científica ha trabajado en el desarrollo de vacunas de ARN mensajero para enfermedades como la gripe, la rabia y el zika, así como para aquellas que demostraron ser resistentes a las vacunas hasta ahora, como la malaria y el VIH/SIDA.

Karikó dijo que al principio no se creyó la noticia. Entonces, su primer pensamiento fue para su madre, ya fallecida, que solía escuchar el anuncio del ganador con la esperanza de que nombraran a su hija. “Lo escuchaba todos los años. Desafortunadamente hace cinco años murió a los 89 años. Quizás nos escucha desde el cielo”, afirmó. Por su parte, Weissman indicó que pensó que se trataba de una broma cuando su colega “Katie” le comunicó la noticia. “Estaba sentado en mi cama escuchando”, contó a SR. “Nos preguntamos si alguien nos estaba haciendo una broma”, relató.

El Nobel de Física será anunciado este martes, y mañana, el de Química, para luego continuar con el ganador del de Literatura el jueves; el Nobel de la Paz el viernes, y el Nobel de Economía, que cerrará la temporada el 9 de octubre.

ARNm y cáncer

image.png

El ARNm sintético se aplicó sin demasiado éxito durante años a los tratamientos contra el cáncer. Ahora, a partir del impulso que dio a la tecnología de ARNm el éxito de las vacunas, los investigadores comenzaron a probar tratamientos personalizados en pacientes con cáncer, tomando muestras de las proteínas de sus tumores para crear ARN mensajero especializado y provocar que el sistema inmunológico ataque a células cancerosas con el ARN del paciente. Esto es, son sueros anticancerosos hechos "a medida" de cada paciente. En otros casos, se busca una vacuna universal. Ya existen vacunas anticancerígenas tradicionales, como la que es eficaz contra el virus que causa cáncer de cuello de útero.

Sin embargo, esta aplicación del ARNm aún sigue en etapa experimental, subraya el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU. (https://www.cancer.gov/espanol/noticias/temas-y-relatos-blog/2022/vacunas-arnm-para-tratar-cancer).

“Hay mucho entusiasmo por el ARNm en estos momentos”, comentó Patrick Ott, director del Centro de Vacunas Personalizadas contra el Cáncer en el Instituto Oncológico Dana-Faber. “Los fondos y los recursos que se destinan a la investigación sobre las vacunas de ARNm beneficiarán el campo de las vacunas contra el cáncer”.

Las vacunas de ARNm para el tratamiento se prueban en docenas de estudios clínicos en personas con distintos tipos de cáncer, incluso el cáncer de páncreas, el cáncer colorrectal y el melanoma. Algunas vacunas se evalúan en combinación con medicamentos que mejoran la respuesta inmunitaria a los tumores. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aún no aprobó ninguna vacuna de ARNm contra el cáncer.

Los laboratorios Merck y Moderna lideran este terreno (https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/mrna-cancer-vaccines-comparisons/ ) . Las empresas anunciaron que su vacuna candidata había obtenido resultados positivos en ensayos clínicos de fase II en diciembre de 2022. Reducía el riesgo de recurrencia o muerte en un 44% en pacientes que habían sido sometidos a cirugía para extirpar melanomas metastásicos. Tras estos resultados, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) concedió a la vacuna candidata la designación de "Terapia Innovadora", lo que acelerará el desarrollo y la revisión del fármaco. Moderna y Merck & Co iniciaron los ensayos de fase III en julio de 2023.