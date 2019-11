El abogado mediático Fernando Burlando afirmó este martes que su defendido, Juan Darthés, "muy enojado" por la situación que tienen que afrontar tras la denuncia de Thelma Fardín.

En un móvil con el programa "Pamela a la tarde", Burlando se refirió al caso Darthés. "Cuando comenzó todo esto vivió una etapa de mucha decepción, de mucha depresión y estuvo muy angustiado. Pero en las últimas conversaciones que he tenido se mezcla todo eso con mucho enojo", dijo.

Y agregó: "Hoy tiene mucho enojo. Es lo que demuestra cuando habla conmigo. Me habla de una situación de mucha injusticia porque no la considera equilibrada. Esa situación estaba al principio y él estaba desahuciado, hoy lo noto enojado".

"Sorteadas las formalidades legales, se va a cumplir la orden de la Justicia de Nicaragua, esto genera preocupación, la tiene Juan desde el primer día, su preocupación es llegar a la verdad lo antes posible", indicó.

Y agregó: "Si Darthés seria argentino, seguramente ante el pedido de extradición, habría muchas posibilidades que viaje detenido a Nicaragua para un juicio", pero "como es natural de Brasil que tiene leyes proteccionistas, se va a iniciar un proceso de estas características y se va a iniciar un proceso en el que se decida si viaja a o no detenido a Nicaragua y es difícil que eso suceda".

El abogado de Darthés sorprendió con un dato sobre su desempeño como letrado. "A mí me recomendaron no ir más a Nicaragua porque me iban a meter preso. Frente a esta situación, que su propio apoderado no puede ir a Nicaragua porque defiende a una persona que está denunciada, me imagino que, para Juan Darthés, pensar en ir para allá sería una locura", contó.

Embed

En relación a los hechos, Burlando habló sobre quienes eran compañeros de Darthés en la tira "Patito Feo" mientras hacían la gira por Centroamérica cuando se llevo a cabo el episodio denunciado por la actriz.

"Yo lo que recavo de información tiene que ver con situaciones que ellos conocían de lo que vivía este elenco, y todos callaron cuando fueron a hablar acá a la fiscalía de género en la Argentina. Mucha gente, quizá por temor no quieren involucrarse. A mí, el comentario que me llega, es que era una situación que avalaría la postura de Juan Darthés", precisó el abogado.

Y concluyó sobre el tema: "Desde un comienzo, Juan Darthés está negando la posibilidad de una violación. Eso es negro o blanco. En ese momento, la señorita Thelma Fardin tenía 16 años. Y según las leyes del ‘no querido’ país de Nicaragua no sería una violación, no sería una situación de abuso".