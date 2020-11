Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada para darle su último adiós a Maradona

Este miércoles, Fernández desparramó sentidas palabras al enterrase de la muerte de Maradona: "Diego era Argentina en el mundo, de esos personajes que nunca se mueren. Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría. Es una pena enorme y estaremos en deuda eternamente", comentó en diálogo con TyC Sports.

"Son esas muertes que no se reparan con nada, no sé si vamos a volver a tener a otro Diego, dudo que volvamos a tener un jugador como él, no sólo como jugador sino por el coraje a la hora de defender la camiseta", agregó Fernández, visiblemente conmovido y sin poder creer el desenlace.

https://twitter.com/alferdez/status/1331641720417751043 Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

El jefe de Estado también dijo que Maradona "era un hombre absolutamente genuino, no había nada impostado, defendía lo que quería: era Madarona en estado puro. Era la síntesis del común argentino y que lo único que hizo fue darnos alegrías".