A los 80 años murió Samuel Little, el asesino serial más sanguinario de Estados Unidos

La portavoz del departamento de correccionales de California, Vicky Waters, dijo que la causa de muerte será determinada por un forense, pero que no hay indicios de un acto criminal.

Little, un delincuente de carrera que había entrado y salido de la cárcel durante décadas, negó durante años que hubiera matado a alguien.

Luego, en 2018, se sinceró con el guardabosques de Texas James Holland, a quien se le había pedido que lo interrogara sobre un asesinato que resultó que no fue cometido por Little. Durante las aproximadamente 700 horas de entrevistas, Little proporcionó detalles de decenas de asesinatos que sólo el asesino conocería.

Samuel Little Confession: Miami, Florida, 1972, 'Marianne'

Durante esos relatos, Little confesó que la lista de sus crímenes era mucho más amplia de lo que se presumía. Al principio parecía que eran invenciones suyas derivadas de algunas situaciones de demencia. Sin embargo, brindó tanta precisión en sus datos que el FBI se vio obligado a iniciar procesos investigativos.

Mujeres vulnerables, sus víctimas predilectas

Según trascendió de sus revelaciones, sus víctimas favoritas eran mujeres en situación de vulnerabilidad o con adicciones.

Durante sus confesiones dejó claro que no se arrepentía de sus crímenes. “¿Si Dios me ha hecho así, por qué voy a pedir perdón?”, llegó a preguntarle a los investigadores.