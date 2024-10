Franco Colapinto en México: "Estamos bien encaminados para el fin de semana"

>> Leer más: Un viernes atípico para Franco Colapinto

Y se entusiasmó con que “estamos bien encaminados para lo que resta del fin de semana”.

Eso sí, Colapinto no se relaja y también señaló algunas cuestiones a mejorar: “Hay mucho trabajo para hacer a la noche para entender los cambios que hicimos, que no funcionaron del todo”.

Para esta carrera en México, Colapinto no tiene en la radio a su ingeniero de pista, el francés Gaetán Jego, con quien forjó una muy buena relación. Al punto que señaló sobre el argentino: “Todo el mundo lo adora. No puedes no adorar a Franco. Es adorable. Creo que es una buena palabra. Pero también es rapidísimo. Creo que a todos nos sorprendió lo rápido que es con un monoplaza de Fórmula 1. No creo que estuviera aquí si no esperáramos que fuera rápido, pero quizá no tanto. Así que creo que eso nos sorprendió mucho”.

Jego viajó el domingo último desde Texas a Inglaterra por el cumpleaños de su hijo y retornará para el GP de Brasil. Su lugar lo está ocupando Ed Regan, otro ingeniero británico que trabajó en varios equipos de Fórmula 1, entre ellos Haas, Sauber y antes el desaparecido Manor.