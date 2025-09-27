Presisso inauguró su nuevo showroom en Rosario con diseño, calidad y experiencia
Presisso inauguró su nuevo showroom en Rosario con diseño, calidad y experiencia

La Capital | Expocon | presisso

La firma santafesina presentó oficialmente su concesionario en la ciudad. En un espacio de dos niveles se exhiben cocinas, placares, vestidores y mobiliario para baños y espacios de trabajo, con foco en el diseño personalizado.

27 de septiembre 2025 · 08:40hs

Con un evento al atardecer del viernes 19 de septiembre, el nuevo showroom de Presisso quedó oficialmente inaugurado en Dorrego 1517, en la ciudad de Rosario. El corte de cintas marcó el inicio de una nueva etapa para la marca santafesina, que apuesta a seguir creciendo con presencia directa en el sur provincial.

La empresa, que tiene su planta industrial en la localidad de Calchaquí, Santa Fe, se posiciona como una referencia en diseño, fabricación y logística de amoblamientos para el hogar y desarrollos inmobiliarios. Con sus líneas propias —Presisso, Prestone y la recientemente lanzada Bagno—, ofrece soluciones integrales para cocinas, vestidores, placares, baños y mobiliario de apoyo para espacios de vida y trabajo.

Un showroom pensado como experiencia

El flamante espacio rosarino, diseñado por Pablo Aracne y el arquitecto Maximiliano Juaristi, permite recorrer dos niveles donde cada ambiente propone una solución diferente, combinando calidad, funcionalidad y diseño a medida. La puesta en escena busca no solo mostrar productos, sino también inspirar a clientes, arquitectos y desarrolladores en la creación de espacios personalizados.

“El showroom está pensado como un recorrido. En cada giro, encontrás una propuesta distinta que dialoga con la arquitectura actual y con las necesidades reales del usuario. Buscamos que sea una experiencia”, explicó Aracne, con larga trayectoria en el rubro.

Gente

Producción local con alcance nacional

Presisso destaca por su capacidad de fabricación propia y control total de calidad, lo que le permite abordar tanto proyectos individuales como desarrollos inmobiliarios de gran escala, sin perder precisión ni atención al detalle. Desde su base en Calchaquí, la firma abastece distintos puntos del país con logística propia, a través de una red de sucursales y concesionarios.

La apertura en Rosario representa una apuesta estratégica: se trata de una de las plazas más dinámicas en términos de arquitectura y construcción en el interior del país, con fuerte presencia de estudios, constructoras y desarrollos de alta gama.

Con este nuevo espacio, Presisso refuerza su compromiso con el diseño nacional, la producción local y la atención personalizada. Una combinación que busca posicionarse no solo en Rosario, sino también en toda la región.

