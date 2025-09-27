EXPOCON 2026 en Santa Fe: cuatro días con innovación, negocios y construcción en vivo

Del 16 al 19 de abril de 2026, el Predio Ferial de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe, será sede de una nueva edición de EXPOCON, la exposición nacional que desde 1997 recorre las principales ciudades del país convocando a los protagonistas del mundo de la construcción.
Tras el éxito de su edición 2025 en Funes —que reunió a más de 195 expositores y 45.000 visitantes en un predio de más de 18.000 m² de exposición—, el evento volverá a Santa Fe con una agenda ampliada, nuevas experiencias interactivas y un sector especial dedicado al Real Estate.
Un evento federal y multisectorial
EXPOCON se consolidó en los últimos años como el punto de encuentro más importante para la cadena de valor de la construcción en la región centro del país. Reúne a empresarios, desarrolladores, proveedores, distribuidores, constructores, profesionales, industrias, comercios, pymes y emprendedores, generando un espacio de actualización, networking y generación de oportunidades.
En paralelo a los sectores de exposición, se desarrollan charlas técnicas y conferencias sobre eficiencia energética, sustentabilidad, tendencias en materiales y nuevos sistemas constructivos.
Novedades y experiencias 2026
Entre los atractivos confirmados para esta nueva edición se destacan:
-
WIN-WIN: sector exclusivo para reuniones de negocios B2B con agenda programada.
-
Una vivienda en 4 días: construcción en vivo de una vivienda transportable con sistema steel frame.
-
Islas de demostración: exhibiciones en vivo del uso y aplicación de productos y tecnologías.
-
Auditorios con conferencias técnicas: con participación de especialistas y referentes del sector.
-
Nuevo sector Real Estate: enfocado en desarrollos inmobiliarios y tendencias en inversión y planificación urbana.
Más que una feria
EXPOCON no sólo pone en escena los últimos avances en materiales, herramientas y sistemas, sino que propone una visión integral del proceso constructivo: desde la obra gruesa hasta los detalles de terminación. Cada año, se convierte en una plataforma estratégica para que empresas y profesionales presenten sus novedades, generen alianzas y potencien sus negocios.
Con casi 30 años de trayectoria, esta exposición ya pasó por ciudades como Santa Fe, Rosario, Esperanza, Funes y Mendoza, y se ha convertido en un hito para el calendario del sector.
Embed - Así fue EXPOCON FUNES 2025