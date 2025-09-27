EXPOCON 2026 en Santa Fe: cuatro días con innovación, negocios y construcción en vivo

La Exposición Nacional de la Construcción vuelve a reunir a toda la cadena de valor del sector, con demostraciones en vivo, charlas técnicas y un nuevo espacio dedicado al Real Estate

Del 16 al 19 de abril de 2026 , el Predio Ferial de la Estación Belgrano , en la ciudad de Santa Fe, será sede de una nueva edición de EXPOCON , la exposición nacional que desde 1997 recorre las principales ciudades del país convocando a los protagonistas del mundo de la construcción.

Tras el éxito de su edición 2025 en Funes —que reunió a más de 195 expositores y 45.000 visitantes en un predio de más de 18.000 m² de exposición —, el evento volverá a Santa Fe con una agenda ampliada, nuevas experiencias interactivas y un sector especial dedicado al Real Estate .

Un evento federal y multisectorial

EXPOCON se consolidó en los últimos años como el punto de encuentro más importante para la cadena de valor de la construcción en la región centro del país. Reúne a empresarios, desarrolladores, proveedores, distribuidores, constructores, profesionales, industrias, comercios, pymes y emprendedores, generando un espacio de actualización, networking y generación de oportunidades.

En paralelo a los sectores de exposición, se desarrollan charlas técnicas y conferencias sobre eficiencia energética, sustentabilidad, tendencias en materiales y nuevos sistemas constructivos.

Novedades y experiencias 2026

Entre los atractivos confirmados para esta nueva edición se destacan:

WIN-WIN : sector exclusivo para reuniones de negocios B2B con agenda programada.

Una vivienda en 4 días : construcción en vivo de una vivienda transportable con sistema steel frame .

Islas de demostración : exhibiciones en vivo del uso y aplicación de productos y tecnologías.

Auditorios con conferencias técnicas : con participación de especialistas y referentes del sector.

Nuevo sector Real Estate: enfocado en desarrollos inmobiliarios y tendencias en inversión y planificación urbana.

Más que una feria

EXPOCON no sólo pone en escena los últimos avances en materiales, herramientas y sistemas, sino que propone una visión integral del proceso constructivo: desde la obra gruesa hasta los detalles de terminación. Cada año, se convierte en una plataforma estratégica para que empresas y profesionales presenten sus novedades, generen alianzas y potencien sus negocios.

Con casi 30 años de trayectoria, esta exposición ya pasó por ciudades como Santa Fe, Rosario, Esperanza, Funes y Mendoza, y se ha convertido en un hito para el calendario del sector.