El músico del bigote bicolor. Aquel del oído absoluto. El que demolía hoteles y hasta se tiró de un séptimo piso a una pileta. También el que estuvo al bordo de la muerte y el que hoy esta de vuelta para seguir haciendo rock. Un poco de todo eso es Charly García, la gran gloria del rock nacional que tocará en el hangar de la exRural hoy, a las 21, con entradas agotadas en 20 minutos.

En una entrevista íntima y exclusiva con Canal 5, el multiinstrumentista explicó la relación que existe entre su papá y el nombre del nuevo disco, "La torre de Tesla"; su relación con Alberto Spinetta, el risueño parecido que le encontró a la pianista Marta Argerich con el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards y prometió que nunca dará lástima en un escenario.

Acá van los principales conceptos de Charly antes de tocar en Rosario:

Yo vengo a hacer buena música. "Hago música buena para buena gente, pero hay quienes no lo entienden a eso. No entienden que se me da la gana y hago una recital sin cobrar"

La Torre de Tesla, su último trabajo. "Mi papá había escrito un libro que hasta hace poco no sabía que estaba en mi casa. Ahí, leyendo, vi la torre (de Tesla). Mi papá se murió, era un capo, me inspiraba siempre, era muy cool.

Wi-Fi. "Si tenés una habilidad o un conocimiento y se te ocurre hacer una torre para que los marcianos se comuniquen con vos, te dicen que va a haber inalámbricos... el tipo tenía razón en todo. Lo que pasa que no cobraba. Y eso para los norteamericanos es muy jodido".





Una usina de canciones. "Tengo muchísimas canciones entonces se reproducen con buena onda, con amor, algunas con más nostálgicas, otras no. Pero nunca voy a dar lástima en el escenario, aunque a muchos les gustaría"

Marta Argerich y Keith Richards. "Mi ídola era Marta Argerich, pero un día me invitó a la casa y me echó. A mi me gustaba el peinado que tenía, que era tipo Keith Richards. Después empezamos a comer y me tiraba mala onda. Y en la despedida me dijo: 'Yo no te voy a cantar un rock'. Y yo le dije que tampoco le iba a componer nada. Puede ser que el chofer le haya dicho que yo no la había escuchado nunca. Y puede ser, porque era verdad: yo no la había escuchado nunca, pero se parecía a Keith Richards"

El recuerdo del Flaco Spinetta. "Estaba cenando en Buenos Aires y se acercó el Flaco y me dijo que me cuide que iba a estar rodeado de gente tóxica, como dicen ahora, y me pareció un gesto bárbaro porque era un tipo que hablaba como las canciones. Me pareció muy cariñoso y además era un genio"

Acerca de eso que muchos llaman locura. "A (Ludwig van) Beethoven, a (Franz) Liszt, a (Wolfgang Amadeus) Mozart los encerraban. Cuando yo tenía 12,13 años, pensaba: '¿Soy un genio o estoy loco? Como no estoy encerrado debo ser un genio', decía. Después decidí cambiar el rumbo para ser una estrella de rock. Y ahora no sé que voy a hacer".